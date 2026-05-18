Atlético de Madrid presentó su nueva camiseta sin Julián Alvarez

Motivos de patrocinios, como ya ocurrió en el pasado, sacan a Julián Alvarez de la presentación de la nueva piel del Atlético.

Julián Alvarez es noticia ahora mismo en España tras ver cómo el Atlético de Madrid presentó su segunda indumentaria para la próxima temporada. Una campaña 2026-2027 donde muchos temen que el argentino no se encuentre en la capital gracias al interés de clubes como el Barcelona o el Paris Saint-Germain. El motivo de su ausencia en el anuncio de dicha piel no pasa por lo deportivo.

El Atlético de Madrid estrenará la segunda indumentaria de la próxima temporada frente al Villarreal este fin de semana. Lo hará en un contexto donde la equipación ya fue anunciada en redes sociales con nombres como Pablo Barrios, Marc Pubill o Alex Baena ejerciendo de modelos. Julián Alvarez no aparece gracias a los acuerdos de patrocinio individual que tiene firmados con Adidas.

No olvidemos que Nike es quien viste al Atlético de Madrid desde hace ya un buen tiempo. Incluso la temporada pasada se vio la nueva piel del conjunto colchonero sin Julián Alvarez como protagonista en los anuncios oficiales. Hasta la fecha, todo tiene que ver con no romper diferentes cláusulas contractuales y no con la posibilidad de que el argentino se marche del norte de la capital española.

Todo llega en un contexto donde, por supuesto, los colchoneros temen por su futuro. El interés de entidades como el Barcelona o el Paris Saint-Germain en los servicios de Julián Alvarez es latente. Se espera un verano largo y donde habrá que ver hasta qué punto pueden llegar las ofertas por un futbolista entendido como intransferible por parte del Atlético de Madrid. Veremos si vuelve a jugar en LaLiga este fin de semana.

Así es la nueva segunda indumentaria del Atlético Madrid: GETTY

El argentino no formó parte de la victoria por la mínima frente al Girona. Todo ello en una jornada donde Antoine Griezmann se despidió del Atlético de Madrid y donde Julián Alvarez ni siquiera hizo parte de los convocados. El conjunto colchonero ya piensa en la próxima temporada a la espera de saber qué ocurre en un verano donde el argentino será protagonista. En la previa del triunfo frente a los de Montilivi, Mateu Alemany, director deportivo del club, cerró las puertas a cualquier oferta de Barcelona o Paris Saint-Germain.

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