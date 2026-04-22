Colombia se quedó con un apasionante Sudamericano Sub-17 después de golear a Argentina en la final. Todo ello con una generación que ilusiona por todo lo alto y donde es imposible no destacar el nombre de Samuel Martínez. La joya del fútbol cafetero ya es noticia en toda Europa. Equipos de la talla del Bayern Múnich o el Atlético de Madrid de Julián Alvarez surgen como opciones.

El volante de las inferiores de Atlético Nacional sorprendió por todo lo alto. Su rendimiento con la número 10 en la espalda ha despertado el interés de todo tipo de gigantes al otro lado del océano Atlántico. En Inglaterra, reconocidos periodistas de la talla de Ben Jacobs hablan de una carrera por su futuro que ya se juega por todo lo alto.

“Bayern, Atlético de Madrid y clubes de la Premier League están siguiendo al talento colombiano Samuel Martínez, como se reveló exclusivamente el fin de semana. Martínez es agente libre tras dejar al Atlético Nacional, pero los términos de su salida aún requieren alguna negociación entre clubes. Martínez impresionó cuando Colombia ganó el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026”, fue la información del periodista sobre el crack cafetero.

Una información confirmada por medios como TZ en Alemania. Se compara a Samuel Martínez incluso con Kaká por su visión de juego e igualmente por sus carreras en vertical. Recordemos que, al contar únicamente con 17 años, no podrá poner rumbo al Viejo Continente hasta que llegue a la mayoría de edad el próximo 5 de abril del año 2027.

Samuel Martínez, la figura de Colombia en el Sudamericano Sub 17: GETTY

Samuel Martínez disputó más de 430 minutos a lo largo de todo el Suramericano Sub-17. En la fase final del torneo se dio el gusto de marcar hasta dos goles que fueron vitales para que Colombia se quedase con el título. Su nombre suena en Europa y se destaca en Inglaterra que clubes como Chelsea o Tottenham también harán parte de la puja por sus servicios.

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Samuel Martínez prende alarmas en Nacional

“Con Nacional no tengo contrato firmado, pero tengo muy buena relación. Del equipo profesional de Nacional nadie me ha dicho nada, los directivos si me felicitaron y ahora que vayamos a Guarne creo que nos darán algo”, comentaba el talentoso volante en charla con Win Sports. Queda tiempo hasta finales del mes de junio para solventar una situación contractual que puede dejar sin mucho dinero al equipo de verdolaga.

Se trata de la mayor figura de una generación que devolvió el título a Colombia por primera vez desde 1993. En aquella ocasión todo se disputó en territorio cafetero y tras derrotar a Argentina por la punta de la fase de semifinales, la tricolor vencería a Chile en la fase final. Se sueña con una nueva camada de oro y donde Martínez será bandera.

Datos claves

El mediocampista Samuel Martínez se consagró campeón del Sudamericano Sub-17 2026 tras vencer a Argentina.

se consagró campeón del tras vencer a Argentina. Los clubes Bayern Múnich y Atlético de Madrid figuran como interesados en el volante colombiano.

y figuran como interesados en el volante colombiano. El futbolista cumplirá la mayoría de edad el próximo 5 de abril de 2027.