Además de Julián Alvarez, Thiago Almada apunta a salir de Atlético Madrid tras el Mundial

En España especulan con que otro argentino también puede dejar la entidad. Julián Alvarez y Thiago Almada tema de análisis tras el Mundial.

Julián Alvarez no es el único argentino que en los medios españoles esperan que pueda abandonar el Atlético de Madrid cuando termine el Mundial. Thiago Almada surge como otra posibilidad de marcha en un equipo que ya piensa en la siguiente campaña. Se entiende en la capital ibérica que la inversión realizada no ha tenido retorno.

Por Diario AS indican que el Atlético de Madrid estudiará el futuro de Almada tras el Mundial. No se descarta apostar nuevamente por su ficha en el equipo, así como una salida a modo de venta o cesión. Los números hasta la fecha no ayudan a justificar, desde su visión, el lugar del ex Vélez en un club que nuevamente será noticia en verano por el mercado de fichajes.

En 38 partidos Almada suma cuatro goles y tres asistencias. Los 21 millones de euros invertidos en sus servicios invitan a un análisis general dentro del club. Ante Osasuna, en el último partido, se le sustituyó al descanso para buscar una mayor respuesta de los dirigidos por Diego Pablo Simeone. Si realiza un buen Mundial, AS habla de buscar recuperar el dinero puesto.

En el mes de enero ya hubo algunos acercamientos por parte del Galatasaray para intentar quedarse con sus servicios. Almada, a sus 25 años, apunta a meterse en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial mientras en Madrid se especula con la posibilidad de intentar recuperarle en cuanto a fútbol se refiere o solamente en lo económico. Se viene verano movido.

Almada y Julián Alvarez, futuro incierto en Madrid: GETTY

Y donde claramente Julián Alvarez marcará el camino. El fichaje de Ademola Lookman le quitó hueco a Almada y consolidó a uno de los socios que los colchoneros quieren para “La Araña”. Thiago tiene contrato hasta el 2030 y un sueldo cercano a los 7,6 millones de euros. Atlético Madrid puede perder más de un argentino en verano.

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