Jorge Valdano recomienda 5 fichajes al Real Madrid si regresa José Mourinho

Es prácticamente un secreto a voces que José Mourinho volverá al Real Madrid. Lo hará en un contexto más que similar al año 2010, cuando por primera vez el portugués y el club unieron sus caminos. Jorge Valdano analiza lo que viene por delante e incluso se anima a decir los fichajes que necesita el conjunto blanco para recuperar su mejor estado de forma. Faltan varias incorporaciones.

“El club no va a vender héroes… Faltan por lo menos cuatro defensas, le hace falta algún centrocampista que le dé equilibrio a la plantilla”, empezaba el exjugador, entrenador y director deportivo del Real Madrid. Todo esto en charla con Movistar y para hablar de la figura de un José Mourinho con el cual coincidió en la Casa Blanca hace ya 15 años. Recuperar la mejor versión del centro del campo es vital.

Se espera un verano movido en el Real Madrid. Ni mucho menos alrededor de las grandes estrellas como Kylian Mbappé o Vinicius, pero sí en una segunda unidad donde habrá que ver qué nombres sobreviven a dos temporadas consecutivas sin títulos. Valdano conoce de primera mano a Mourinho y habla de un entrenador que intentará llegar con el son de pacificador para intentar devolver al club una normalidad deportiva que no sabe desde hace varios meses.

Considera que, a diferencia de lo ocurrido con Xabi Alonso, el calendario juega a favor del portugués en el inicio de su segunda etapa: “Creo que va a llegar con su cara más seductora. Al comienzo todo será muy plácido, creo que los jugadores van a responder también porque no hay Mundialito de por medio. Supongo que la pretemporada será un poco más exigente y eso ayudará a un mejor rendimiento de la plantilla”.

Defensas y mediocampo, lo primero que Valdano traería a Real Madrid: GETTY

Recordemos que José Mourinho tiene una cláusula de rescisión en Benfica que culmina el día 26 de mayo. El entrenador de las Águilas ha sido tajante alrededor de la ausencia de charlas oficiales con el club blanco. Su paso por el equipo portugués ya ha terminado tras la última jornada de Liga y donde no pudo certificar la clasificación a la Champions. Real Madrid tiene todavía un compromiso pendiente frente a Athletic Club de Bilbao.

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Las salidas que se conocen en Real Madrid

David Alaba y Dani Carvajal dejarán el club tras el partido ante los vascos. Ambos terminan contrato y no existen ni charlas ni deseo de prolongar su vínculo contractual. En ese mismo escenario se encuentra ahora mismo en Antonio Rudiger con el que todavía el Real Madrid no ha tomado decisiones oficiales de cara al futuro. En la defensa también se habla de una posible salida de nombres como el de Raúl Asencio o Fran García.

También es prácticamente un secreto a voces que Dani Ceballos abandonará la entidad. De momento y como puede verse solo se habla de nombres por fuera de las grandes estrellas de la plantilla. Siguiendo con esta hoja de ruta informativa aparece la posibilidad más que latente de que Franco Mastantuono sea cedido la próxima temporada para ganar minutos. Se espera que a partir del próximo lunes la Casa Blanca empieza a dar pasos oficiales para conseguir el retorno de José Mourinho 13 años después.

Datos claves

Jorge Valdano declaró que el Real Madrid necesita incorporar un mínimo de cinco fichajes .

declaró que el Real Madrid necesita incorporar un mínimo de . El exdirector deportivo señaló que faltan al menos cuatro defensas y un mediocampista de equilibrio.

y un mediocampista de equilibrio. El posible regreso de José Mourinho al club se prevé tras el próximo lunes.