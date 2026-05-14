Un valor de mercado de 35 millones, 118 goles como profesional y agente libre: el delantero que Atlético Madrid quiere como nuevo socio de Julián Alvarez

Se viven momentos de planificación en el Atlético de Madrid. Los nuevos dueños del club, Apollo, ponen lentamente la mirada en un mercado de fichajes donde no solamente se pretende retener a cualquier coste a Julián Alvarez. Más que nunca se quiere reforzar la delantera de un equipo donde hasta dos delanteros surgen como opciones para acompañar al ex River Plate o Manchester United.

La información del Diario AS o Bild en Alemania es contundente: el Atlético de Madrid quiere reforzar su delantera. La salida de Gianluca Raspadori en el mes de enero y la que se dará con Antoine Griezmann dentro de algunas semanas, deja el ataque de Diego Pablo Simeone más corto que nunca. Incluso no se puede garantizar la continuidad de Alexander Sorloth y, por ende, se buscan opciones en el mercado.

Destacan por encima de todos los nombres en este momento Dusan Vlahovic. El delantero de 26 años de la Juventus de Turín abandonará Italia de manera gratuita el próximo 30 de junio. Un punta con valor de mercado de 35 millones de euros y con hasta 118 goles como profesional en toda su carrera. No es ni mucho menos la primera vez que se le relaciona con el equipo de Diego Pablo Simeone.

Como segunda alternativa hablan de un Atlético de Madrid que podría haberse beneficiado en Newcastle. El equipo más rico del planeta cerró el fichaje de Nick Woltemade en los últimos 12 meses sin los resultados esperados sobre el césped. Su entrenador, Eddie Howe, no gusta de su perfil de “tanque” dentro del área y no pondría ni mucho menos trabas a una salida. Se habla de la posibilidad de intentar incorporarle en una cesión con opción de compra obligatoria dentro de algunos meses.

Vlahovic y Woltemade, opciones del Atlético para contratar a Julián Alvarez: GETTY

Todo esto repetimos en un escenario donde se pretende que Julián Alvarez continúe en el club. El propio presidente de la entidad, Enrique Cerezo, cerró las puertas a cualquier salida del argentino. Se le buscan acompañantes y por encima de todo, terminar con los rumores que hablan de Barcelona o Paris Saint Germain: “Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”.

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¿Cuánto puede pedir Atlético Madrid por Julián Alvarez?

Pensar en que algún club ponga los 500 millones de euros de la cláusula de rescisión de Julián Alvarez es una utopía. Solamente se le puso ese precio a su salida de cara a proteger los intereses del Atlético de Madrid. Medios de comunicación como GOAL o MARCA hablan de un escenario muy complicado a la hora de intentar buscarle una salida al argentino.

En caso de que Barcelona o París Saint Germain terminen de lanzarse definitivamente por su fichaje, no se espera que la operación sea menor a los 200 millones de euros. Repetimos que Atlético de Madrid no quiere venderlo, así como que el interés de diferentes potencias del viejo continente en la figura de Julián Alvarez es más que tajante. Se viene un verano más que movido al norte de la capital española.

Datos claves

Dusan Vlahovic es el principal candidato para acompañar a Julián Álvarez en la delantera rojiblanca.

es el principal candidato para acompañar a en la delantera rojiblanca. El delantero serbio Dusan Vlahovic suma 118 goles como profesional y llegaría como agente libre.

suma como profesional y llegaría como agente libre. El club Apollo, nuevo dueño del Atlético, busca reforzar el ataque tras la salida de Griezmann.