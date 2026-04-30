Atlético de Madrid y Arsenal igualaron por la ida de semifinales de la UEFA Champions League. Un encuentro donde Julián Alvarez sigue marcando tendencia en el fútbol europeo y donde incluso se dio el lujo de superar a Lionel Messi. El ex Barcelona y Paris Saint-Germain ya no es el argentino al que le costó menos partidos marcar 25 goles en la Copa de Europa.

Gracias a su penalti de las últimas horas, Julián Alvarez llegó a los 25 goles en la Champions. Lo hizo en un total de 41 partidos disputados con la camiseta de Atlético de Madrid y Manchester City. 42 tenía Lionel Messi sobre el año 2010, cuando empezaba a construir algunas de las páginas más doradas de su paso por el Barcelona. La Pulga tiene heredero.

Todo se dio gracias a un lanzamiento desde el punto de penalti que en la segunda parte hizo soñar a todo el Atlético. En el minuto 56, el árbitro marcaba una mano en el área de los ingleses que Julián Alvarez cambiaría por gol. Saldría 20 minutos más tarde por diferentes molestias y luego de un par de golpes que, desde el cuerpo técnico, esperan que no le saquen del partido de vuelta.

Consultado por el estado de forma de su estrella e igualmente por el de su hijo, el Cholo no duda que ambos podrán decir presente en la vuelta frente al Arsenal en Londres. El próximo martes se define al primer finalista: “No imagino a ninguno no estando el martes. Giuliano, por el golpe que tuvo. Julián, por el golpe. Sørloth, con una molestia en los isquiotibiales”.

Messi tenía 25 goles en 42 partidos de Champions, ahora Julián Alvarez lo supera: GETTY

En esta historia de Julián Alvarez por la Champions aparece un total de 8 goles con el Manchester City y 17 de la mano de un Atlético de Madrid que le considera intransferible de cara al verano. En tiempos donde el Barcelona suena tanto como su potencial destino tras la Copa del Mundo, la Araña supera incluso a su mejor socio en la Selección Argentina.

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Julián Alvarez sueña con igualar la mejor campaña de Messi

El de anoche supuso su gol número 10 en la presente edición de la Champions. Julián Alvarez tiene todavía un máximo de 180 minutos por delante para intentar igualar los números de Messi en su mejor campaña de la Copa de Europa a nivel individual. Hay que devolvernos 12 ediciones para encontrar un registro de Lionel que todavía parece difícil de igualar para cualquier jugador argentino.

En aquella edición y de la mano del Barcelona, Messi firmó un total de 14 goles. Cuatro le separan en este momento de un Julián Alvarez que tendrá la vuelta frente al Arsenal en Londres y una potencial final para intentar como mínimo igualarlo. Se espera que el delantero descanse este fin de semana en el encuentro frente al Valencia.

Datos claves

Julián Álvarez alcanzó 25 goles en la Champions League tras disputar solo 41 partidos oficiales.

alcanzó en la Champions League tras disputar solo 41 partidos oficiales. El delantero argentino superó el récord de Lionel Messi , quien necesitó 42 encuentros en 2010.

, quien necesitó en 2010. Julián Álvarez acumula 10 tantos en la actual edición del torneo con el Atlético de Madrid.