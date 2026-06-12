Carlos Tévez confirmó que estuvo cerca de jugar en Real Madrid: el escándalo interno que frustró su fichaje

“Estuve cerca. Cuando firmo con el Real Madrid es cuando paso del Manchester United al Manchester City“. Así lo confirmó Carlos Tévez en charla con ESPN a lo largo de las últimas horas. El delantero argentino estuvo a un paso de fichar por la Casa Blanca del fútbol en el verano del año 2009 y antes de que estallase una de las grandes polémicas en la historia reciente de los merengues. Un escándalo interno impidió todo.

Por aquel entonces no mandaba Florentino Pérez en el club. Ramón Calderón era el mandamás de una entidad que ni mucho menos tenía los éxitos de la última década. Tévez habla de un escenario donde todo estaba más que preparado: “Hablo con Calderón a las tres de la mañana, ya lo teníamos todo terminado. Mijatovic era el director deportivo. Estábamos en casa cenando, y el contrato lo cerramos después de un partido con el United. No lo podíamos decir, dejamos el contrato en la notaría para poder presentarlo, pero… Le echan a la mierda a Calderón, se fueron todos”.

¿Pero qué pasó? Todo arranca el 7 de diciembre del 2008. El Real Madrid realizaba su Asamblea Anual de Socios para aprobar los presupuestos de la siguiente temporada. Todo esto en un contexto de elecciones a la presidencia del club donde Ramón Calderón pretendía mantenerse. Tal y como informó el Diario MARCA, se dieron diferentes prácticas extrañas durante el proceso electivo que terminaron con manipulación de votos y una serie de socios con el rol de compromisario (representante de más de 1000) sin tener potestad de serlo.

A partir de dicho momento Calderón fue acusado de manipular la asamblea del Real Madrid y las futuras elecciones. En apenas tres semanas estalló todo el universo blanco y en enero del año 2009 empezó a fracturarse por completo la masa social de la entidad. Dentro de las irregularidades aparecieron hasta aficionados del Atlético de Madrid inscritos como socios del conjunto blanco. Todo eso, repetimos, con el objetivo de ganar unas elecciones que meses más tarde no se darían como se esperaba.

Ramón Calderón, el presidente que buscaba el fichaje de Tévez por Real Madrid: GETTY

Tras todo el escándalo volvería Florentino Pérez. En clave Carlos Tévez se terminaría de romper un fichaje que, según cuenta el argentino, estaba prácticamente cerrado. Meses más tarde aparecería el Manchester City y uno de los movimientos más rocambolescos en la historia reciente del mercado de fichajes del fútbol inglés. El Apache pudo ser merengue.

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Tévez pudo haber jugado con CR7 en Real Madrid

La historia dice que Florentino Pérez es quien presenta a Cristiano Ronaldo en el estadio Santiago Bernabéu. Todo ello en una operación que, según han confesado diferentes miembros de esta, fue prácticamente ideada desde cero por Ramón Calderón. Solamente su salida del club tras todo lo comentado le sacó de las últimas reuniones con los Diablos Rojos del Manchester United. En el mismo verano podríamos haber tenido a Carlos Tévez y al portugués pasando de otra forma al coliseo blanco.

Tras la salida de Ramón Calderón, Florentino Pérez finiquitó las negociaciones. Lo hizo en una operación que por entonces ponía a Cristiano Ronaldo como el futbolista más caro de todos los tiempos. Más de 94 millones de euros se pagaron por un delantero que en aquel entonces era la bandera del Manchester United en una delantera mítica junto a Carlos Tévez y Wayne Rooney.

Datos claves

Carlos Tevez acordó su fichaje por el Real Madrid en el verano de 2009 .

acordó su fichaje por el Real Madrid en el verano de . El presidente Ramón Calderón dejó el club blanco tras un escándalo por manipulación electoral.

dejó el club blanco tras un escándalo por manipulación electoral. El Real Madrid pagó más de 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo en 2009.