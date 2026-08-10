Mientras James Rodríguez sigue sin club, Johan Mojica va por su octavo equipo en España

Lo último que se supo sobre el futuro de Johan Mojica pasaba por la posibilidad de verle regresar a América. Santos de Brasil sonaba como un potencial destino semanas atrás, tras una campaña con Mallorca donde el colombiano no pudo evitar el descenso a la segunda división de España. Ahora un cuadro de torneos UEFA aparece como otra posibilidad en el aire. Todo esto mientras James Rodríguez sigue sin equipo.

Getafe es el club que suena ahora mismo para quedarse con Johan Mojica. Sport comunica que Mallorca le ha abierto las puertas al colombiano tras el descenso a la segunda categoría del país y que por solo 600.000 euros, la operación podría llevarse a cabo. Es el monto de dinero que Santos no quiso pagar por el lateral que viene de jugar más de 71 partidos para los bermellones en las últimas dos campañas.

El equipo de José Bordalás jugará esta edición de la UEFA Conference League. Lo hará tras una campaña de peso y donde reforzar el grueso del plantel es la prioridad ahora mismo. En caso de llegar, Mojica estaría fichando por su octavo club del país. Recordemos que ya hizo parte de planteles como Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona FC, Elche CF, Villarreal CF y CA Osasuna.

El jugador tiene las puertas abiertas. Supone uno de los 5 sueldos más grandes del plantel y teniendo en cuenta que ya supera los 33 años, en Mallorca entienden que no hay un margen de reventa superior para mantenerlo en el plantel en caso de subir de categoría en esta campaña. Durante la Copa del Mundo fue el lateral titular de una selección donde se espera que tenga minutos durante la ventana FIFA del mes de septiembre.

Mojica viene de jugar 70 partidos con Mallorca en dos años: GETTY

No olvidemos que además, Mojica solo tiene contrato hasta el año 2027. Un hecho no menor viendo cómo dentro de 6 meses sería agente libre y por ende, no dejaría dinero al Mallorca cuando finalice su contrato. El lateral cafetero espera por unas 3 semanas que serán claves para definir su futuro en el panorama del mercado de fichajes. Néstor Lorenzo toma nota de cara a la fecha FIFA de septiembre.

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James suena por Turquía

El panorama para el cafetero llega ya al Este de Europa. A lo largo de las últimas horas se le ha relacionado con el histórico Besiktas, club que ya lo rechazó en el 2024 cuando abandonaba las filas del Sao Paulo. A sus 35 años, el zurdo tiene casi 4 semanas para encontrar destino entre las 50 primeras ligas del mundo.

La otra arista o posibilidad para James pasaría por tener su primera experiencia en Colombia en más de 15 años. Atlético Nacional estaría ya en contacto con su entorno de cara a plantear la posibilidad de un acuerdo por 6 meses o una campaña entera. Rodríguez, ante uno de los veranos más importantes en el final de su carrera.

Datos claves

Johan Mojica suena para fichar por el Getafe por 600.000 euros tras descender.

suena para fichar por el por 600.000 euros tras descender. El lateral de 33 años ha jugado más de 71 partidos con el Mallorca .

ha jugado más de con el . James Rodríguez, sin equipo a los 35 años, suena para el Besiktas y Atlético Nacional.