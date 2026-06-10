La postura del Barcelona ante la oferta de 150 millones de euros de Real Madrid por Julián Alvarez

En Barcelona tienen en claro los pasos a seguir alrededor de una trama Julián Alvarez donde ya se metió hasta Real Madrid.

Julián Alvarez fue, sin ningún tipo de duda, el nombre de las últimas veinticuatro horas en España. Florentino Pérez y el Real Madrid confirmaron a su tapado durante las elecciones a la presidencia del club y este no era otro que el crack del Atlético de Madrid. Desde el equipo rojiblanco se rechazó la propuesta de los merengues y en Barcelona reaccionan de manera contundente ante lo que viene por delante.

El conjunto culé es uno de los grandes interesados en La Araña. Según la prensa local, ya habrían depositado ofertas cercanas a los 100 millones de euros por los servicios del argentino. Una propuesta que ha sido rechazada igualmente por el Atlético de Madrid y que no se descarta que sea aumentada tras ver los últimos pasos del Real Madrid alrededor de Julián Alvarez. Mundo Deportivo y MARCA no dudan.

Se marcan dos reacciones claras del Barcelona sobre la trama Julián Alvarez. La primera pasa por entender que el conjunto culé no entrará en subastas o pujas con otros clubes. Entienden que la oferta del Real Madrid únicamente va a encarecer el coste del delantero de la selección de Argentina. La segunda cuestión que ha quedado en claro a lo largo de las últimas horas pasa por entender que habrá que realizar una nueva propuesta.

Una que ni mucho menos llegará a los 150 millones de euros que el Real Madrid confirmó que quería poner por Julián Alvarez. El Barcelona se ha recuperado de manera tajante a lo largo de los últimos años en materia económica. Pero esto no va traducido en contar con unas finanzas suficientes para pelear mano a mano con potencias como el Paris Saint-Germain o la Premier League por los servicios del argentino. Quieren que la voluntad de este incline la balanza.

Barcelona mantiene a Julián Alvarez como su prioridad: GETTY

En España aseguran que lo de Julián Alvarez no va a terminar a corto plazo. Se le entiende como el nombre del verano e igualmente como una pieza absolutamente vital para el proyecto que Hansi Flick quiere generar en el Barcelona. Desde el conjunto culé no temen a la oferta del Real Madrid y entienden que más pronto que tarde habrá que realizar una nueva propuesta al Atlético de Madrid por los servicios del argentino. Tras el Mundial habrá novedades.

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Bernardo Silva, siguiente caso Julián Alvarez

El portugués abandonará el Manchester City tras una década con Guardiola. Lo hace en un contexto donde tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona habían puesto ya propuestas formales en su mesa. No se descarta en medios de comunicación como MARCA que clubes como el Real Madrid también quieran quedarse con sus servicios tras la llegada de José Mourinho al banquillo merengue.

Recordemos que Bernardo Silva llegará libre a cualquier entidad que se quede con sus servicios. Terminó contrato en el Manchester City tras una época dorada y los últimos informes de Fabrizio Romano indican que su futuro no terminará de decidirse hasta el final de la Copa del Mundo. El Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid batallarán por varios de los principales nombres de la ventana de traspasos en Europa.

Datos claves

Julián Álvarez es pretendido por el Barcelona, que ya ofreció 100 millones de euros.

es pretendido por el Barcelona, que ya ofreció 100 millones de euros. El Atlético de Madrid rechazó propuestas del Real Madrid y Barcelona por el jugador.

rechazó propuestas del Real Madrid y Barcelona por el jugador. El centrocampista Bernardo Silva quedará libre del Manchester City tras finalizar su contrato.