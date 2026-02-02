Crisis en Real Madrid: solo un equipo ha recibido más goles en Europa desde inicios del 2025

Real Madrid derrotó a Rayo Vallecano en un encuentro absolutamente vital para seguir peleando con Barcelona por el título de LaLiga. Los de Álvaro Arbeloa vencieron en la última jugada del encuentro por medio de un polémico penalti que sigue en boca de todos por España. En medio de todo esto surgen estadísticas que muestran cómo solamente una entidad ha recibido más goles que los merengues desde enero del año 2025.

Los datos entregados por Opta no dejan lugar a segundas interpretaciones. Real Madrid ha recibido un total de 94 goles en los últimos 76 partidos que ha disputado en todas las competiciones. Hablamos, no solamente, de un promedio de más de un tanto en contra por cada 90 minutos de juego, sino que solamente en las cinco Grandes Ligas europeas únicamente se ve superado por los 96 escritos sagrados que le han marcado al Eintracht Frankfurt 55 encuentros oficiales. Hay una sangría que ni siquiera los cambios de entrenador han podido detener.

Por Real Madrid se venía rozando este tipo de estadísticas desde hace un buen tiempo. Los merengues culminaron en el año 2025 como el club de las divisiones profesionales de España que más goles había recibido en los últimos 12 meses y solo superado por Valladolid. Recordemos que se tienen en cuenta todo tipo de partidos tanto en territorio español como europeo o internacional a la hora de armar una valoración que muestra a gran escala en el momento que vivió la última línea más que golpeada por las lesiones y los bajos rendimientos.

“Para ganar hace falta hacer muchas pequeñas cosas bien. No vale solo con una y evidentemente tenemos que trabajar en todas las fases del juego, mejorar con y sin balón, y tener las ideas claras. Repito mucho a los jugadores que un equipo ideal es aquel en el que todos piensan de la misma manera en cualquier situación y momento. Para poder y saber hacer eso necesitas trabajar y horas en el campo entrenando. Afortunadamente eso es lo que vamos a tener estas dos semanas”, contestaba Arbeloa en rueda de prensa alrededor de lo que supone el momento de forma en sus hombres. Solo Eintracht Frankfurt ha recibido más goles que los blancos desde enero 2025.

Solo Eintracht Frankfurt han recibido más goles que Real Madrid en 14 meses

Existen varios motivos para entender el porqué de esta estadística. Muchos cuestionan en la capital española el bajo compromiso defensivo de las estrellas del equipo. Otros señalan como las lesiones de nombres como David Alaba, Antonio Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal o Trent Alexander Arnolrd a lo largo de los últimos meses, han hecho imposible que se pueda consolidar una defensa que salga de memoria. Se espera que para el verano del año 2026 la entidad haga esfuerzos económicos para reforzar una zona del campo ni mucho menos da garantías desde hace prácticamente 15 meses.

Los partidos que se perderá Bellingham

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, comunicó Real Madrid alrededor del pinchazo del jugador contra Rayo Vallecano. Se espera que diga adiós a la actividad durante 30 días. Esto, en el mejor de los casos.

Valencia, Real Sociedad, los dos choques con Benfica, Osasuna y Getafe, choques donde Bellingham no dirá presente. En caso de que su recuperación no avance de manera esperada, podría igualmente ser baja para los partidos contra Celta de Vigo de visitante e igualmente la ida de unos posibles octavos de final de la Champions League.

