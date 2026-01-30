BOLAVIP se desplazó hasta el Santiago Bernabéu en los últimos días para preguntar a los hinchas del Real Madrid por el futuro de su banco de suplentes. Hasta nuevo aviso Álvaro Arbeloa se encuentra en el cargo que Xabi Alonso no pudiese mantener por más de 8 meses. Los fanáticos del club de las 15 Champions League eligen heredero para julio en nuestros micrófonos.

“¿Jurgen Klopp? Si…¿Raúl? Si…¿Zinedine Zidane? Me encanta, pero ya tuvo su época…¿Oliver Glasner? No se quien es, tampoco tomaría a Emery o Conte”, empezaban algunos hinchas del club blanco en BOLAVIP. Recordemos que en las últimas horas se ha hablado del DT del Aston Villa como una posibilidad más que vigente de cara a la temporada 2026/2027.

Consultamos por otros nombres y perfiles. Algunos ya pasaron por el banquillo merengue, otros siempre han estado en la órbita del Real Madrid e incluso nombramos hojas de vida que crecen en cuanto a valoraciones en las diferentes direcciones deportivas de Europa: “¿Andoni Iraiola? No es de mis preferidos, prefiero a Kloppp…¿Nagelsman? No, tampoco lo tomaría…¿Mauricio Pochettino y Carlo Ancelotti? Si”.

En informaciones entregadas a BOLAVIP, periodistas como Ramón Álvarez De Mon han confirmado que Arbeloa no se moverá del banquillo como mínimo hasta el mes de julio. Será el momento donde la directiva del Real Madrid analizará el futuro de un banco de suplentes que solo se encuentra a pocos resultados de dos campañas sin grandes éxitos. Pronto habrá que tomar decisiones.

Los hinchas de Real Madrid eligen a su próximo entrenador y dividen opiniones alrededor de un cargo donde solo en los últimos meses, la casa blanca se ha dejado más de 20 millones de euros. Costó 15 millones sacar a Xabi Alonso del Levekrusen y otros más cancelar un vínculo contractual que no pasó de la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. Queda tiempo todavía para entregar uno de los cargos más duros del fútbol mundial.

Datos claves

Álvaro Arbeloa permanecerá como entrenador del Real Madrid al menos hasta el mes de julio .

permanecerá como entrenador del al menos hasta el mes de . El club pagó 15 millones de euros para contratar a Xabi Alonso desde el Leverkusen.

para contratar a desde el Leverkusen. Los aficionados mencionaron a Jurgen Klopp, Raúl y Zinedine Zidane como candidatos preferidos para el cargo.

Publicidad

Publicidad

ver también Pep Guardiola: “Tengo que agradecerle a Mourinho”