Durísima autocrítica de Mbappé: “Da vergüenza”

Bodo o Benfica. Ese será el próximo rival del Real Madrid en la Champions League. Los blancos conocerán su camino en la Copa de Europa el día viernes. Los merengues cayeron derrotados por 4 a 2 ante José Mourinho en la capital de Portugal en una jornada absolutamente irrisoria en cuanto a rendimiento se refiere. Tendrán que disputar el playoff del torneo continental incluso después de un nuevo doblete de Kylian Mbappé. El delantero de Álvaro Arbeloa se mostró más que crítico con el momento del club.

“No tengo explicación clara. No tenemos continuidad en el juego. Es un problema que tenemos que solucionar. No podemos estar un día sí un día no, eso no es de equipo campeón. Duele un poco porque queríamos tener febrero para mejorar, pero nos merecemos la posición en la que estamos”, empezaba Mbappé en charla con los medios en zona mixta. Ni mucho menos negó todos los problemas que se vieron en un estadio da luz donde los merengues nunca pudieron dominar los tiempos del choque.

Para Mbappé no hay excusas. Entiende que el Real Madrid perdió de manera merecida y que los problemas no se han solucionado desde la salida de Xabi Alonso: “Hemos jugado fatal… Luego ya perdiendo 3-2, el cuarto gol no cambia nada, da un poco de vergüenza, pero no cambia nada…La semana pasada jugamos partidos de buen nivel, pero ahora no y tenemos que tener continuidad. Nos falta un poco de todo. No voy a decir que es un problema solo de actitud o solo de fútbol, creo que es un tema general y en la Champions cada detalle es importante. Si no vienes con todo a ganar un partido…”.

“Pido al Bernabéu que vaya con ganas de apoyar al equipo. No estamos eliminados y en LaLiga vamos en buena dinámica. Si el Bernabéu está con nosotros vamos a hacer un buen encuentro el domingo”, finalizaba el delantero francés tras una nueva jornada de terror para los blancos en la Copa de Europa. Desde que se instaló el nuevo formato de competición en cuanto a la primera fase se refiere no han podido meterse de manera directa en los octavos de final del certamen.

Real Madrid volverá al ruedo el domingo vs. Rayo Vallecano por LaLiga. El Santiago Bernabéu será nuevamente juez después de una serie de victorias frente a Mónaco como Levante que dieron algo de calma antes de la caída de las últimas horas. Recordemos que los merengues ya fueron eliminados igualmente de la Copa del Rey y que cayeron en la final de la Supercopa de España frente a Barcelona. Solo quedan dos frentes para intentar evitar la segunda temporada donde de manera consecutiva no se levantan grandes títulos.

Valverde, misma línea de Mbappé

El capitán del Real Madrid se unió a las críticas de su compañero hacia el momento de un equipo que entiende que únicamente se ve perdido en el césped por culpa de los jugadores. Quitó importancia a las decisiones técnicas de Álvaro Arbeloa e igualmente a la planificación de una temporada donde para muchos faltaron fichajes en zona defensiva y en el centro del campo. Valverde mantiene la autocrítica.

“Nosotros somos culpables…Hay que ser autocríticos, responsables de lo que hicimos en el campo. No hay que echarle la culpa a nadie. Al final, somos los jugadores los que tenemos que jugar, dar la cara dentro del campo y hoy no hicimos lo que teníamos que hacer y hay que seguir mejorando”, reflexiones del uruguayo también en zona mixta del estadio de la capital portuguesa. Real Madrid conocerá a su rival el día viernes.

