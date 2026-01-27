Di María defiende a Mastantuono de las críticas: “Tiene mucha más calidad que yo”

Franco Mastantuono espera por el encuentro frente al Benfica por la Champions League mientras Ángel Di María le defiende por todo lo alto. El actual futbolista de Rosario Central se despachó en una extensa entrevista con Diario AS alrededor de su carrera en el viejo continente y bendijo por todo lo alto al nuevo argentino de Real Madrid. Llegó incluso a declarar que se trata de un futbolista con más calidad, a sus 18 años, que la que tenía el ex Manchester United o Paris Saint Germain.

“Lo han comparado conmigo, pero tiene mucha más calidad que yo y mucho mejor regate. Es un jugador de altísimo nivel. A él también le han criticado y liquidado cuando las cosas no iban bien, como a Xabi Alonso, pero tiene toda la carrera por delante. Ahora está mejor, ha comenzado a jugar más y va a crecer muchísimo, lo cual es fácil cuando tienes a los mejores al lado”, empezaba Ángel Di María en unas declaraciones que llegan después del primer gol de Franco en el estadio Santiago Bernabéu. Elogios y defensa de peso.

No han sido ni mucho menos meses tranquilos para el ex futbolista de River Plate. Los 60 millones de euros pagados desde Real Madrid generaron una expectativa absolutamente desbordada cuando hablamos de un adolescente de 18 años. Para Di María se trata de un proyecto a largo plazo que seguro triunfará en el coliseo blanco. Eso sí, no es el único argentino al cual ve con madera para rendir con la camiseta más pesada de este deporte.

Señala a la revelación de la Serie A como otra hoja de vida a tener en cuenta: “Aparte de Mastantuono, me llama la atención Nico Paz, que tiene un potencial enorme para crecer. Lo veo siempre y su nivel es muy bueno. Está espectacular y da señales de que seguirá progresando y dará muchas alegrías a Argentina”.

“¿Si Nico es jugador para Real Madrid? Sí, tranquilamente. El problema es que en el Madrid hay muchos buenos y traerlo para tenerlo parado, en el banco, no es bueno. Estar en el Como le está viniendo muy bien, tiene confianza, está incluso mejor que la pasada temporada y me pone muy contento por él. Va a tener su momento de llegar a un gran club”, finalizaba Di María alrededor de ambos argentinos. Se espera que Nico sea recomprado este verano por montos cercanos a los 10 millones de euros desde Italia.

Mastantuono analizó el cambio de entrenador en Real Madrid

La salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa siguen siendo noticia en la capital española. Mastantuono habló de ello con Nacho Peña para DSports. Agradeció el trabajo del vasco en sus primeros meses por el estadio Santiago Bernabéu e igualmente la confianza que a corto plazo le muestra el ex lateral por derecha. Se intenta reconducir una temporada que ni mucho menos ha cumplido los pronósticos deseados en el mes de mayo del 2025.

“Álvaro y todo su cuerpo técnico me transmitió mucha confianza, eso creo que es fundamental para un jugador. Me metieron mucha confianza, me la demostraron y eso es lindo para mí. Estoy jugando más suelto por eso. Estoy totalmente agradecido a este cuerpo técnico por eso. También a Xabi y a su cuerpo técnico, ellos confiaron en mí para que yo esté acá, pero bueno, Álvaro es un gran entrenador, que nos está ayudando mucho. Creo que así vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente”, finalizaba Mastantuono en su análisis sobre la actualidad de un conjunto merengue que se prepara para medirse con Benfica en las próximas horas. Un triunfo les garantiza meterse en los octavos de final de la Champions sin la necesidad de pasar por el playoff.

