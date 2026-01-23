Anticipó que Messi se iba del Barcelona y ahora afirma que Julián Alvarez iba a jugar en Real Madrid: “Fue durante la pandemia”

Cuando Lionel Messi dejó Barcelona le leíste y escuchaste. Cuando Kylian Mbappé llegó al Real Madrid también. Ramón Álvarez de Mon Montoliu (1984) es sinónimo de exclusivas, de noticias de peso en el mundo del fútbol y informaciones que sacudieron el planeta. La salida de La Pulga de en 2021, la llegada del crack del PSG al Santiago Bernabéu o el posible cambio de los merengues a una SAD, en manos de una voz cuya vida cambió para siempre en la temporada 2021-2022.

Convocamos a Ramón desde BOLAVIP para una charla alrededor de dichos temas. También para entender más a fondo como funciona un club de la talla del Real Madrid, del que Álvarez de Mon es tanto hincha como socio. Su forma de captar jóvenes estrellas en Sudamérica, el futuro de Vinicius, las ocasiones donde Julián Alvarez casi es merengue e incluso el futuro del club sin Florentino Pérez, dentro de una charla de fútbol, información y comunicación pura.

-Actualidad mata todo. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado con Xabi Alonso?

-Pues la verdad es que todo ha sido muy convulso, evidentemente. Estaba siendo así la temporada y lo fue también la pasada…Con Xabi Alonso la verdad es que, para aquellos que además teníamos muchas expectativas, ha sido un poco una tortura, porque desde que empezó a llegar el mal juego y los malos resultados, pues estábamos continuamente teniendo que informar, además, porque era así, de esos ultimátums que había. La verdad es que creo que Xabi Alonso seguro que ha tenido errores y seguro que él, en su fuero interno, lo sabe, pero también creo que las circunstancias que ha tenido que enfrentar han sido muy complicadas, el Real Madrid es complicado para este tipo de proyectos. Se da un cambio que ilusiona a muchos madridistas por quién es Álvaro Arbeloa para los aficionados, pero que, evidentemente, como no pienso que el único problema fuese el entrenador del Real Madrid-

-Lo de Arbeloa es, de momento, es más allá de junio…

–Potencialmente se puede extender. Arbeloa es un entrenador que no tiene experiencia al más alto nivel como entrenador, pero es un entrenador en el que confía mucho el club y lleva confiando un tiempo en base a quién ha sido como jugador, como profesional y también por el trabajo que ha hecho en la cantera del Madrid, que ha sido inmejorable. A lo que voy, es que evidentemente es una apuesta de riesgo, porque le puedes estar dando esa oportunidad, a lo mejor antes de lo bueno, pues de lo ideal. También hay que decir que ningún entrenador llega al Real Madrid en el momento ideal…La trama es vamos a intentar llegar hasta junio y vamos a evaluar cuáles han sido los resultados…Mi información era que Zinedine Zidane era el preferido, pero que si Zidane no podía ser, iba a ser Arbeloa–

Arbeloa asume el mayor reto de su carrrera en Real Madrid: GETTY

¿Qué tanto tiene que ver con la renovación de Vinicius?

–Desde el principio la percepción que he tenido es que las dos partes decían cosas diferentes. El club siempre ha sido muy, muy optimista con la renovación, incluso asegurando que había ya un acuerdo total. En el lado del jugador nunca han dicho ya hemos llegado a un acuerdo. Siempre han dicho tenemos ganas de llegar a un acuerdo, pweo no tenemos prisa de llegar a un acuerdo.…Creo que la salida de Xabi Alonso en ese cóctel que puede haber en la cabeza de Vinicius, obviamente le puede empujar más la renovación que la continuidad de Xabi Alonso. Hay un tema desde el principio que es el económico. A veces cuesta hablar de números, pero es así. Vinicius es muy madridista. Vinicius quiere continuar en el Real Madrid, pero no lo quiere hacer a cualquier precio, por lo menos de momento-

-¿Como llega un asesor fiscal a convertirse en una referencia de la información del Real Madrid?

-Pues mira, yo te podría mentir y decir que todo era un plan diseñado, que tenía un plan maestro que acabó saliendo y no. Yo terminó el colegio, tenía buenas notas y bueno, pues me llamaba mucho el periodismo deportivo, la comunicación y el fútbol, pero opté por algo que me parecía más fiable en ese momento, que era hacer un derecho y empresariales en una gran universidad. Todo por intentar asegurar, entre comillas, el futuro. Me fue bien en la universidad y en el despacho más grande de España, Garrigues. Recuerdo una conversación con mi padre, diciéndole qué fraude soy. Fíjate lo lejos que estoy de lo que yo soñaba, de dedicarme a la comunicación y al Madrid. Mi padre me dijo, hijo, nunca sabes lo que va a pasar. A lo mejor te estás acercando y todavía no lo sabes–

Pero Ramón habla de un punto de quiebre. Fue en pandemia y cuando Real Madrid no vivía ni muchos menos sus mejores días, que ya consolidado en redes decidió hacer un video en Youtube. Empezó ahí una carrera de crecimiento donde ya más de 253.000 personas escuchan cada una de sus informes como valoraciones del club. Entre todas sus redes sociales aparecen más de 700.000 followers.

Ramón Álvarez De Mon, una de las voces más influyentes del madridismo: TW

–Años después apareció Twitter y con eso se abrió un mundo de posibilidades que yo me tomé como una afición a más. Oye, pues mira, voy a intentar interactuar con gente relevante en el mundo del periodismo, voy a intentar dar mi opinión. Y claro, poco a poco se fue generando una atracción que yo no esperaba. Se me dio la oportunidad de entrar en Radio MARCA y aparecieron medios un poco más underground que también me dieron la oportunidad de escribir y de manifestarme. YouTube, que fue algo cero planificado también, fue el paso definitivo. Lo que pasa es que hubo un día que yo vi un pesimismo tremendo en el madridismo, justo en el año de la pandemia. El Real Madrid había ganado LaLiga, pero solo había fichado a Martin Odegaard y había empezado con tres victorias y un empate, todo con un juego bastante ramplón. Y me dio por hacer un vídeo y decir, oye vamos a animarnos, que optimismo no creo que haya. Y la gente decidió que yo había montado un canal de YouTube con eso. Se empezaron a sumar, se empezaron a suscribir y fíjate cómo se van uniendo los mundos-

-En Latinoamérica salta a la fama con la salida de Messi del Barcelona. ¿Cómo llegas a la conclusión de que es imposible de que renueve?

–Es la gran noticia que yo creo que me catapulta. El anunciar que Messi no va a poder seguir en Barcelona y no sólo anunciarlo, explicarlo. Explicarlo contra todas las informaciones que iban en contra de la mía y que me decían, oye Ramón, te estás quemando con este tema, vas a quedar muy mal, nos dice Joan Laporta ya está renovado. Entonces yo eso lo puedo dar porque entiendo la normativa de LaLiga, porque entiendo de números, porque me preocupan esas cosas–

No fue un verano más en Real Madrid o Barcelona. Una posible salida de Messi era un drama económico incluso para la totalidad de LaLiga. Las informaciones de Ramón no iban de la mano con los deseos de todas las partes, así como con una corriente de los medios catalanes que negaron el final de la historia de Lionel en cada jornada.

-Yo tenía bastante bien analizadas las cuentas del Barcelona, que son públicas, y llevaba muchos años hablando sobre esas maltrechas cuentas y sobre la pésima gestión de Bartomeu…Con un amigo, Tomás, que también estaba en Twitter, empezamos a ver que la normatividad de LaLiga le va a exigir al Barcelona supone un esfuerzo que es incompatible con su economía. Yo me acuerdo de que para renovar a Messi, en los términos que tenía que renovarlo, no sé si tenía que generar 400 millones en plusvalías y en ahorros de salarios…Era algo impracticable, era algo completamente imposible. Entonces, en realidad, la dificultad técnica de llegar a esa conclusión no era grande-

Álvarez De Mon fue quien descubrió que Messi dejaría Barcelona: GETTY

-¿Por qué ningún medio lo saca antes?

–Lo que pasa es que nadie analizaba esas cosas, nadie las entendía, la mayoría, o por no decir todos los periodistas, iban pues de lo que le decía Messi, de lo que decía Laporta, pero no de lo que decía la realidad, la normativa, y por eso para mí era complicado mantener ese discurso con todas las informaciones en contra…Incluso recibía llamadas de algún colega de Barcelona, con buena intención, diciéndome para ya, porque te vas a equivocar, y yo les explicaba el tema, me decían: “Pero si tienes razón…Pero es que nos dicen que renueva, ¿no?” Todo fue básicamente analizar las cuentas del Barcelona, la normativa, y decir si se cumple la normativa, es imposible que Messi siga en el Barcelona. No hay capacidad económica para conseguirlo–

-¿Le contactaron desde Barceona?

–Contactos directos no hubo. Sí que hubo mensajes indirectos a través de cierta gente que me hacía entender que, Laporta no me tenía un especial cariño por lo que estaba haciendo…Hay formas que tienes de enterarte de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo ni siquiera le recriminaba nada a Laporta en ese momento. Ya he tenido después tiempo para recriminarle otras cosas, pero en ese momento yo lo que decía es que esto era culpa de la herencia de Bartomeu…Otra cosa es que Laporta hubiese prometido que iba a renovar a Messi, que se hubiese abrazado al maniquí, que me pareció una imagen un poco patética, la verdad, o que las elecciones las ganase de esa manera. Yo no estaba reprochándole a Laporta o su gestión en ese tema, sino que venía del pasado realmente-

-Creo haber leído que incluso Florentino le llegó a decir ‘dale aire` al Barcelona…

–Hay un momento donde hay un encuentro previo a una Asamblea de Socios compromisarios donde Florentino me dice afloja un poco, que les necesitamos, que tienen que estar fuertes. Porque claro, yo a partir de ahí lo que empiezo es analizar, que esto se ha malinterpretado por parte de muchos culés, sobre la dificultad para el Barcelona de hacer cada operación. Yo dije que por ejemplo, para renovar a Pedri, van a tener que hacer otros sacrificios. Yo recuerdo que casi regalan a Griezmann prácticamente, tuvieron que hacer una serie de sacrificios. Tuvieron una plantilla el año siguiente a la salida de Messi, muy pobre. Yo simplemente lo que me empecé a centrar es en hablar de las dificultades que entrañaba cada tema, como el de Barca Studios…Entonces sí que hay un momento donde, es verdad, pues medio en broma, porque no fue medio en broma, me dijo afloja un poco que les necesitamos, que esto está muy mal realmente–

El futuro económico de Real Madrid y LaLiga

Ramón Álvarez de Mon supone una de las principales fuentes para hablar de dinero en el fútbol español. Se ha hecho un nombre dentro de una parcela desconocida para la mayoría de los medios hasta hace no mucho. Señala que, en tiempos donde tanto se habla de la posibilidad de que Real Madrid pueda pasar a un modelo cercano a los de una SAD, romantizarse con el fútbol de otros tiempos es como mínimo difícil.

Para Ramón, será cada vez más dificil competir con los clubes estado: GETTY

-¿Qué opinión tiene alrededor del sistema financiero de la Liga?

–Creo que conceptualmente el control económico de LaLiga es muy razonable, ¿vale?…Lo digo en el sentido de que lo que te lleva es a que tú no puedes perder dinero recurrentemente y, por lo tanto, si no puedes perder dinero recurrentemente, no impagarás a los futbolistas, no impagarás a Hacienda, a la Seguridad Social, como ocurría en el pasado y no te endeudarás más allá de lo razonable-

Hablamos del gran tema de conversación en España. Mientras en Inglarrra cualquier club que juegue la Premier League cobrará más de 100 millones de euros cada año solo por presentarse en el césped, en LaLiga solo los Barcelona o Real Madrid arañan dichas cifras. Eso sí, se ha evitado cada vez más los tiempos de deuda que no muchos años atrás casi terminan con crisis sin retorno en entidades como Atlético de Madrid, Recreativo de Huelva o Valencia. Abrirse al mercado y la burbuja, o ser empresa solventes con cada vez menos capacidad de competir por fichajes, el dilema en el medio.

-Hay otros controles que son más laxos que el de LaLiga, que son más una revisión a posteriori que a priori, ¿No? Porque el de LaLiga es, oye, no te dejamos directamente hacer este tipo de cosas. Los otros son, te vamos a penalizar si te pasas más de la cuenta…Lo que se puede producir es que estés en una desventaja competitiva, por lo menos en el corto plazo, porque otros tienen más margen para invertir y para gastar-

-¿Considera que es sostenible?

-La Premier League es un mercado más atractivo para grandes inversores, y la diferencia se hace muy grande. Es cierto, y en esto tiene razón Javier Tebas, que hay muchos clubes de la Premier League que dependen de sus dueños y que están muy endeudados y que eso puede ser una burbuja que explote. Pero también es cierto que el último equipo de la Premier League puede fichar a un jugador titular del cuarto equipo de LaLiga Española recurrentemente y eso tampoco es bueno. Ojalá encuentren la manera de que manteniendo ese rigor, que yo estoy de acuerdo con él, se flexibilice un poco-

Javier Tebas, presidente de LaLiga y gran promotor del modelo económico del torneo: GETTY

-¿Va de la mano con el posible cambio societario del Real Madrid?

–Todavía las certezas son difíciles de tener…Era un tema tabú en el Real Madrid hablar del modelo de propiedad…Florentino ya hizo una primera alusión a eso y en la última lo que ha dado es más detalles pero faltan muchos todavía. Las razones oficiales del Real Madrid creo que nunca van a ser: económicamente necesitamos este impulso. Sin embargo uno puede sospechar que sea uno de los motivos, quizás no el principal, porque el Madrid tiene capacidad de generar recursos sin necesidad de cambiar su modelo de propiedad–

El pasado mes de noviembre Florentino Pérez habló de la posibilidad de que por primera vez en sus más de 120 años de historia, Real Madrid no solo sea propiedad de los socios. Todavía queda un referéndum y mucha más información sobre el tema, pero los motivos para Ramón no pueden desligarse del poder económico de la Premier y del, de momento, fracaso de la Superliga para existir como se pensó en su día.

–En el Real Madrid creen que la Premier League ya es la Superliga que ellos pretenden montar. De hecho una persona muy importante en Madrid me lo dijo me dijo: tenemos que hacer lo de la Superliga, entre la Premier y no entre, porque actualmente la Superliga es la Premier League. Me decir ‘nosotros tenemos que, o tener otra competición que compita, o meterles a ellos y competir todos pero lo necesitamos`…Esa esa ha sido la mentalidad del Madrid…Creo que tienen que dar más explicaciones para que cuando se produzca la votación, sea con el mayor la mayor información posible. Creo que la información aquí es directamente proporcional a la libertad de voto, es decir tendrás más libertad de voto si tienes información–

-¿Cómo sería el modelo en caso de ser aprobado?

–En su momento a mí me dijeron el Madrid quiere ir a un modelo Bayern, pero te tengo que reconocer que tengo la sensación de que esto va a ir cambiando con el tiempo. El Madrid se ha enfrentado o se está enfrentando a: ¿Qué permite la normativa? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo puedo conciliar todo eso? ¿Cómo puedo hacerlo atractivo para el socio? Es una medida que de partida, es impopular…Para muchos aficionados y para muchos socios es difícil desligar el momento deportivo del equipo de una decisión de este tipo, porque al final aunque no debería ser así–

Real Madrid pronto votará por el futuro de su modelo de propiedad: GETTY

Hay un tema vital para De Mon y es donde queda el socio en la ecuación. No duda que todavía es pronto para anticiparse a cual sería el modelo adoptado por el club, así como que como queden los socios del Real Madrid en la trama será vital para que la medida pueda ir hacia adelante. Falta información, debate y no olvidar el momento deportivo del club.

-Ahora mismo en lo que están es en, yo creo, constituir una sociedad en la que participe el club como tal y donde estemos los socios pero que ceda un 5 un 10% de su propiedad a una empresa o un fondo que entre desde fuera. Pero repito, no digo yo que vaya a ser ni la propuesta definitiva ni que vaya a ser el modelo definitivo porque ya te digo mi percepción y también cómo se va retrasando todo me da esa pista es que todavía se está intentando atar todo-

-En Sudamérica hay un gran debate sobre que clubes tradicionales pasen a ser SAD

-Evidentemente no va de la mano con una idea romántica que todos podemos tener del fútbol, pero que es una realidad difícilmente evitable. Pelearte contra la realidad suele ser una mala noticia, porque la realidad rara vez va a cambiar y se va a moldar a tus gustos, a tus preferencias. Hablas de clubes que son, cada uno en su medida o en su territorio, inmensos. Clubes que no deberían, no pueden renunciar tampoco a su grandeza-

–No estoy diciendo que automáticamente yo diga sí a esa propuesta de un cambio societario del Madrid, porque me gustaría tener más explicaciones y más información, pero sí que te digo que empatizaría con el razonamiento de necesitamos hacer esto para seguir compitiendo. Es un razonamiento que yo puedo entender, que yo puedo debatir. El fútbol ha cambiado desde hace bastante tiempo-

Florentino Pérez abrió la puerta a un cambio societario en Real Madrid: GETTY

-¿Es la cruzada más difícil de Florentino Pérez?

–Sí, claro, sí. Pero fíjate, mezclándolo con el momento deportivo, yo sé que es muy banal esto, pero creo que el socio muchas veces toma decisiones banales en cuanto a que si está cabreado con el equipo y con los fichajes que se han hecho, pues no te voy a aprobar esta medida. O al revés, estoy contento y te voy a aprobar cualquier medida…Es la mayor dificultad para la directiva, sí, porque es un tema tabú. Creo que hay que afrontarlo con madurez y explicarlo con madurez y después que el socio tome las decisiones con madurez”

-¿Por qué cree que se propone ahora?

-Florentino uno de los argumentos que ha dado para tomar esta medida es, oye, necesitamos hacer esto porque han atacado la propiedad del club…Yo creo que, como te decía antes, el motivo económico también está presente y que esta medida se toma ante una realidad y es que lo de la Superliga de momento no sale. También la Premier cada vez es más fuerte, entonces creo que ambas cosas van unidas. Por eso hace diez años a lo mejor no tenía sentido….¿Hasta qué punto es sostenible que el Madrid haga las mejores ofertas a jugadores en el futuro? Creo que esto hace diez años no tenía sentido y ahora lo tiene más en la cabeza de los dirigentes del Madrid–

-¿Qué se imagina del Real Madrid post Florentino Pérez?

–Es un gran temor que tienen muchos madridistas. Ha aglutinado tanto, ha cambiado tantas cosas. No solo en Madrid y en el mundo del fútbol también, que inevitablemente después de estas figuras siempre vienen grandes vacíos…No va a haber otro Florentino, pero ojalá haya alguien que tenga esa misma cultura y ojalá que los socios también sean exigentes, pero al mismo tiempo también sean razonables al entender que no puede llegar otro Florentino. No va a haber otro como él y es una de las dos o tres figuras seguramente más importantes de la historia del Madrid por impacto y demás, si no la más–

-¿Quién parece ser su sucesor?

-Hay una figura que genera cierta controversia porque además es una figura desconocida que no tiene un cargo en el club. Esta muy vinculado a la Superliga, es el CEO de la Superliga, que sí que ha ayudado en temas financieros al Real Madrid, que es Anas Laghrari, que cuenta con la confianza de Florentino, que no sabemos de su boca cuál es su intención a futuro, pero sí que está muy involucrado en ese día a día del Real Madrid-

Anas Laghrari, la mano derecha de Florentino Pérez: GETTY

Hablar de Anas Laghrari es hablar de un hombre de negocios en todos los frentes. Nacido en Marruecos por 1984 y fundador de A22, la empresa detrás de la Superliga, su padre tenía una relación estrecha con Florentino Pérez, lo que permitió acercarle al presidente blanco. Es socio de Key Capital Partners, lo que le permitió asesorar al mandamás merengue en varias ocasiones por ACS, empresa personal del dirigente. Es entendido como la mano derecha de FP y una figura sin cargo en Valdebebas con cada vez más peso.

–¿Quién sabe si puede ser un candidato? ¿Quién sabe si puede ser alguien que esté con un futuro candidato también? Es muy difícil concretarte. Al margen de esta persona, no hay una percepción de que Florentino haya preparado a un Delfín, de que haya un vicepresidente primero que sea una figura muy pública que parezca que está de cerca de dar ese paso, ¿No? Entonces es una pregunta que ahora mismo, más allá de lo que te he dicho, no tiene respuesta, me temo–

El caso Negreira

–A día de hoy, este tema está en fase de instrucción. Hay dos fases en España. Instrucción y, si se considera que hay elementos suficientes, juicio después. El caso Negreira está en la primera fase. Han tenido lugar interrogatorios a los investigados y que todavía queda el propio Barcelona por comparecer, que lo hará con Elena Ford como representante, y a testigos. Uno de los testigos, Joan Laporta, por cierto.-

-¿Se puede pensar en un juicio oral?

-Yo pude ofrecer en mi canal, en YouTube, en exclusiva, las declaraciones íntegras para que todo el mundo pueda consultarlas y pueda decir qué dijo, qué no dijo. Creo que es importante también. Y está en esa fase. Está en una fase en la que se está investigando para saber si es necesario ir a juicio. Mi opinión es que va a ir a juicio-

Joan Laporta declaró recientemente por el Caso Negreira: GETTY

-No solo se habla de corrupción deportiva…

-¿Cuáles eran los motivos de esos pagos? ¿Cuál era la intención? El delito por el que está investigado el Barcelona es el de corrupción deportiva. Es decir, la fiscalía entiende que el Barcelona pagaba al vicepresidente de los árbitros con el objetivo de influir en la competición. Y hay otros investigados, expresidentes del Barcelona, que también pueden ser juzgados por administración desleal, por haber desviado fondos de su club irregularmente-

-¿Qué papel tienen UEFA y FIFA aquí?

-En opinión del presidente de LaLiga Javier Tebas, si este tema no hubiese prescrito por la Ley española del Deporte, que sólo contempla un plazo de prescripción de tres años, Barcelona se estaría enfrentando a un descenso y no sé si a una retirada de títulos. ¿Qué pasa? Que esto no ha prescrito para la UEFA y para la FIFA. Tienen normativas más garantistas que permiten entrar más a valorar este tipo de asuntos a lo largo del tiempo. Y hay que decir que, la UEFA tiene la capacidad no sólo de abrir un expediente sancionador al Barcelona, que lo ha abierto, sino de expulsarle durante años de competiciones europeas–

-FIFA puede operar de manera independiente entonces…

-La FIFA, adicionalmente, tiene la capacidad de retirar de títulos o de descenso a través de la federación española. Es decir, la FIFA puede instar a la federación española a tomar esa decisión. En mi opinión, la FIFA y la UEFA estarían legitimados a actuar ya independientemente de que lo que hiciese el Barcelona cuadre o no cuadre con el delito de corrupción deportiva. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción deportiva es un delito, obviamente, penal…Tengo la intuición de que FIFA y UEFA pueden esperar a ver cómo va ese proceso penal, pero no deberían o no están obligados a esperar. De hecho, no lo han hecho en otras ocasiones, donde han tomado medidas antes incluso. Mi información es que el Madrid con FIFA tiene una buena relación y el Madrid va a hacer lo preciso para que la FIFA estudie el asunto, por lo menos. ¿Habrá o no habrá medidas? No lo sé-

Julián Alvarez y el mercado Sudamericano en Real Madrid

En Sudamérica hay entre orgullo e indignación alrededor de que jóvenes promesas se vaya tan pronto a Europa. ¿Cómo es el proceso para que un club de la talla del Real Madrid capte, analice, apueste y gane carreras en los fichajes como Federico Valverde, Vinicius, Endrick o Mastantuono? Ramón Alvarez de Mon lo centra en una persona y en un plan claro.

Así es la fórmula con la que Real Madrid se queda con las joyas de Conmebol: GETTY

–Pues es imposible explicar este proceso sin Juni Calafate. Es parte de un equipo que tiene gente que le ayuda en Sudamérica, que le permite detectar ese talento. Él es una persona que creo que va siempre de frente con el futbolista y con la familia, esto es importante. Creo que eso muchas veces marca la diferencia. Él viaja, entra en contacto personal, les dice la verdad, les dice lo que se espera de ellos, les dice qué puede ocurrir y como pasó con Reinier, si la cosa no sale bien, qué facilidades van a tener ellos para poder actuar. Es decir, va muy de frente. Trata de conocer bien el entorno familiar. Trata de conocer cuáles son las condiciones personales del jugador. Creo que la mayoría de los jugadores lo que sienten, más allá de la grandeza del Madrid, que obviamente es la mejor carta de presentación que puede tener Juni a la hora de hacer ese trabajo, también siente que hay una apuesta total por parte del club por ese tipo de talento–

-El club no ha parado con esto desde hace 7 años…

–El Madrid ya tiene otros casos de éxito que te acercan a los siguientes objetivos. Porque tú puedes presentar una hoja de servicios, oye mira Vinicius vino con esta edad y mira cómo le va Rodrygo, Valverde, y mira Reinier no fue bien, pero Reinier pudo elegir equipo siempre que quiso, cuando no fue bien. No le limitan, no le castigan, le dejan elegir equipo. Es decir, creo que en ese sentido es muy franco, muy honesto. Es por eso por lo que el Madrid ha tenido un gran poder de atracción–

-¿Es cierto que el fichaje de Julián Alvarez por el Manchester City fue también un punto de inflexión para terminar de acercarse al mercado argentino?

-No sé si tengan una relación directa. Bueno, fíjate, Julián Alvarez, mi información es que no llegó al Real Madrid porque el Madrid tenía un problema administrativo y es que tenía todavía tres extracomunitarios y no te permiten inscribir a cuatro en España. Eso fue en el pasado un problema con Kubo, con Reinier también y a causa de la pandemia se paralizó todo. Ese proceso administrativo de nacionalización de jugadores se retrasó y el Madrid tardó más de la cuenta con eso. No fue culpa del Madrid, fue un tema de colapso administrativo y Julián Alvarez, que estaba siendo muy seguido, no llegó por ese motivo. Entonces, hombre, eso genera una especie de: ´qué pena que no saliese, el siguiente no se puede escapar. Fíjate, pasó con Neymar también y los Vinicius, Rodrygo y Endrick…Con Franco Mastantono quizás algo ha habido de eso. No en la medida de lo de Neymar, pero a lo mejor algo ha habido de decir, oye, se nos escapó uno de River muy bueno, el siguiente no se puede escapar–

-¿Julián se escapó dos veces entonces?

-Sí, es que bueno, eso ha pasado con otros. Neymar también estuvo en el Madrid, Kylian Mbapé, en su momento, también. Es una práctica habitual del Madrid invitarles, quedan muy contentos, quedan muy fascinados, pero muchas veces incluso es el propio Madrid el que dice, oye, eres demasiado joven para separarte…La normativa de la FIFA también establece ciertos límites, pero sí, esto ha pasado por bastantes veces–

Julián Alvarez habría tenido todo para llegar a Real Madrid en pandemia: GETTY

La verdad detrás del fichaje de Mbappé

Durante siete años el mundo se paralizó cada seis o doce meses alrededor del delantero del PSG. Se ha hablado de todo en estas temporadas, de agentes secretos y hasta de presiones como las de Qatar o el Gobierno de Francia para evitar todo. Ramón Alvarez de Mon, consultado por BOLAVIP, no duda que es un fichaje que trasciende cualquier incorporación del Real Madrid.

–Es una operación única, ¿No? Uno de los días que como informador pues me siento más orgulloso es cuando en 2024, en febrero, digo, mira, ya está hecho, ya está solucionado. Es una operación que lo tiene todo, porque fíjate, el madridismo, es muy orgulloso de los jugadores del Madrid, pero con este chico hubo una conexión desde el principio cuando estaba en el Mónaco. Ese que lo quería Zidane, ese jugador que sabíamos que había estado a prueba en Valdebebas, esos rumores que hablaban que él era madridista y que quería llegar al Real Madrid algún día. Cuando se escapa esa primera vez se genera una especie de obsesión tanto en el club como en la afición de algún día tienes que ser nuestro. En 2021 el Madrid hace una oferta, me lo dice Florentino y lo tengo grabado, llega a ofrecer 200 millones de euros por un jugador que acababa contrato. Se empezó a generar una obsesión tremenda. Por el 2022 entran estados a intervenir en esta operación…Qatar y Francia. Se convierte en algo que escapa nuestro control completamente–

Para Ramón, ningún fichaje ha generado el impacto que Mbappé ha supuesto con su marcha del PSG: GETTY

-Hay quienes rechazaron y apoyaron seguir intentando su fichaje…

–A partir de ese momento, a partir de ese rechazo de Mbappé al Madrid, pues se genera una corriente dentro del madridismo muy orgulloso y muy del Madrid. Un Madrid que gana ese año la Copa Europa y que la gana dos años después y que la gana con los chavales que hemos hablado antes, que vinieron con 18 años y apostaron por el Madrid, de rechazo hacia este jugador. Pero hay otra corriente entre las que yo me encontraba que dice, sí, nos ha rechazado, creo que han entrado muchas cosas en juego que a lo mejor la han superado también a él, pero es que yo prefiero tenerlo en mi equipo a tenerlo en contra…Creo que él en su parte está más que cumpliendo con el Real Madrid, que es un profesional absoluto–

