Dónde ver EN VIVO Deportivo La Coruña vs. Osasuna por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.

Deportivo La Coruña llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Deportivo La Coruña viene de perder 0-1 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 13 con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Levante.

Osasuna perdió 0-2 como visitante ante Sevilla en la fecha anterior. Osasuna está 15° en la tabla con 11 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Racing de Santander.

El historial entre Deportivo La Coruña y Osasuna

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Deportivo La Coruña, 1 de Osasuna y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/04/2019 Osasuna vs. Deportivo La Coruña 2-1 2018/2019 24/11/2018 Deportivo La Coruña vs. Osasuna 2-0 2018/2019 30/04/2017 Osasuna vs. Deportivo La Coruña 2-2 2016/2017 18/12/2016 Deportivo La Coruña vs. Osasuna 2-0 2016/2017

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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En síntesis