Alineaciones de Deportivo La Coruña y Osasuna por la LaLiga: formaciones probables

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Deportivo La Coruña viene de caer 0-1 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de caer 0-2 ante Sevilla y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportivo La Coruña y Osasuna

Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Román, Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, David Mella, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Jon Moncayola, Moi Gómez, Iker Muñoz, Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin. DT: Jagoba Arrasate.

Bajas y ausentes de Deportivo La Coruña y Osasuna

Deportivo La Coruña:

Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos)

Zakaria Eddahchouri (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Marc Casadó (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Bright Ede (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Noé Carrillo (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Osasuna:

Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Aimar Oroz (lesión isquiotibial)

Jorge Herrando (lesión muscular)

Asier Bonel (lesión en la ingle; vuelve en 1-2 semanas)

La previa de Deportivo La Coruña y Osasuna: todo lo que hay que saber

Día: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Espanyol, sábado 7 de noviembre

vs. Espanyol, sábado 7 de noviembre Próximo partido de Osasuna: vs. Athletic Bilbao, sábado 7 de noviembre