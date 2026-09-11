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Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Elche por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Elche se enfrentan este sábado 12 de septiembre, en el San Mames Stadium, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic vs. Elche, LaLiga
Athletic vs. Elche, LaLiga

El sábado 12 de septiembre, el San Mames Stadium recibe un partido con pronóstico bastante marcado antes de arrancar. El Athletic llega como claro favorito y buscará ratificar el envión que trae desde la última fecha.

Para el Athletic es la chance de seguir escalando en una tabla apretada, mientras que para el Elche el objetivo pasa por cortar una racha que lo tiene sin margen de error en la parte baja de LaLiga.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 18:30 hs
  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Athletic Bilbao llega con confianza después de golear 3-0 de local al Atlético, resultado que se suma a un triunfo como visitante ante el Celta. La caída 0-2 frente al Barcelona quedó atrás y hoy el equipo vasco está décimo con 6 puntos en cuatro fechas, en zona media pero con equipo en levantada.

El Elche atraviesa un arranque durísimo: cayó 2-3 de local ante la Real Sociedad y antes había perdido con Santander y goleado por Barcelona. Con apenas 1 punto en cuatro partidos, el equipo es 19no y necesita resultados urgentes para no despegarse del pelotón.

El historial entre Athletic Bilbao y Elche

El historial entre ambos favorece al Athletic Bilbao, que ganó 6 de los 13 enfrentamientos directos, contra 3 victorias del Elche y 5 empates. En materia de goles también hay ventaja vasca, con 16 tantos convertidos por 13 del Elche a lo largo de esos cruces.

En los últimos encuentros la paridad se hizo notar: hubo empates sin goles y triunfos ajustados de local, aunque el Athletic se impuso en el más reciente, disputado en febrero de 2026.

FechaPartidoResultadoTorneo
20/02/2026Athletic Bilbao vs. Elche2-1Primera División
19/10/2025Elche vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
28/05/2023Athletic Bilbao vs. Elche0-1Primera División
11/09/2022Elche vs. Athletic Bilbao1-4Primera División
03/04/2022Athletic Bilbao vs. Elche2-1Primera División
16/08/2021Elche vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
22/05/2021Elche vs. Athletic Bilbao2-0Primera División
03/01/2021Athletic Bilbao vs. Elche1-0Primera División
22/01/2020Elche vs. Athletic Bilbao1-1Copa del Rey
17/05/2015Elche vs. Athletic Bilbao2-3Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Racing de Santander vs. AlavésSábado 12 de septiembre06:0009:0014:00
Osasuna vs. EspanyolSábado 12 de septiembre08:1511:1516:15
Real Madrid vs. Rayo VallecanoSábado 12 de septiembre13:0016:0021:00
Levante vs. BarcelonaDomingo 13 de septiembre08:1511:1516:15
Getafe vs. Deportivo La CoruñaDomingo 13 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. BetisLunes 14 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Athletic Bilbao y Elche se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Athletic Bilbao suma 6 puntos en el torneo.
  • Elche suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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