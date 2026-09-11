Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Elche por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Elche se enfrentan este sábado 12 de septiembre, en el San Mames Stadium, por la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El sábado 12 de septiembre, el San Mames Stadium recibe un partido con pronóstico bastante marcado antes de arrancar. El Athletic llega como claro favorito y buscará ratificar el envión que trae desde la última fecha.

Para el Athletic es la chance de seguir escalando en una tabla apretada, mientras que para el Elche el objetivo pasa por cortar una racha que lo tiene sin margen de error en la parte baja de LaLiga.

Horario del partido

Hora local del estadio: 18:30 hs

18:30 hs México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Athletic Bilbao llega con confianza después de golear 3-0 de local al Atlético, resultado que se suma a un triunfo como visitante ante el Celta. La caída 0-2 frente al Barcelona quedó atrás y hoy el equipo vasco está décimo con 6 puntos en cuatro fechas, en zona media pero con equipo en levantada.

El Elche atraviesa un arranque durísimo: cayó 2-3 de local ante la Real Sociedad y antes había perdido con Santander y goleado por Barcelona. Con apenas 1 punto en cuatro partidos, el equipo es 19no y necesita resultados urgentes para no despegarse del pelotón.

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El historial entre Athletic Bilbao y Elche

El historial entre ambos favorece al Athletic Bilbao, que ganó 6 de los 13 enfrentamientos directos, contra 3 victorias del Elche y 5 empates. En materia de goles también hay ventaja vasca, con 16 tantos convertidos por 13 del Elche a lo largo de esos cruces.

En los últimos encuentros la paridad se hizo notar: hubo empates sin goles y triunfos ajustados de local, aunque el Athletic se impuso en el más reciente, disputado en febrero de 2026.

Fecha Partido Resultado Torneo 20/02/2026 Athletic Bilbao vs. Elche 2-1 Primera División 19/10/2025 Elche vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División 28/05/2023 Athletic Bilbao vs. Elche 0-1 Primera División 11/09/2022 Elche vs. Athletic Bilbao 1-4 Primera División 03/04/2022 Athletic Bilbao vs. Elche 2-1 Primera División 16/08/2021 Elche vs. Athletic Bilbao 0-0 Primera División 22/05/2021 Elche vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 03/01/2021 Athletic Bilbao vs. Elche 1-0 Primera División 22/01/2020 Elche vs. Athletic Bilbao 1-1 Copa del Rey 17/05/2015 Elche vs. Athletic Bilbao 2-3 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Racing de Santander vs. Alavés Sábado 12 de septiembre 06:00 09:00 14:00 Osasuna vs. Espanyol Sábado 12 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Real Madrid vs. Rayo Vallecano Sábado 12 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Levante vs. Barcelona Domingo 13 de septiembre 08:15 11:15 16:15 Getafe vs. Deportivo La Coruña Domingo 13 de septiembre 10:30 13:30 18:30 Villarreal vs. Betis Lunes 14 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Athletic Bilbao y Elche se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Athletic Bilbao suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Elche suma 1 punto en el torneo.