Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Elche por la jornada 5 de la LaLiga: TV y streaming online

El sábado 12 de septiembre, el San Mames Stadium recibe un partido con pronóstico bastante marcado antes de arrancar. El Athletic llega como claro favorito y buscará ratificar el envión que trae desde la última fecha.
Para el Athletic es la chance de seguir escalando en una tabla apretada, mientras que para el Elche el objetivo pasa por cortar una racha que lo tiene sin margen de error en la parte baja de LaLiga.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 18:30 hs
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Athletic Bilbao llega con confianza después de golear 3-0 de local al Atlético, resultado que se suma a un triunfo como visitante ante el Celta. La caída 0-2 frente al Barcelona quedó atrás y hoy el equipo vasco está décimo con 6 puntos en cuatro fechas, en zona media pero con equipo en levantada.
El Elche atraviesa un arranque durísimo: cayó 2-3 de local ante la Real Sociedad y antes había perdido con Santander y goleado por Barcelona. Con apenas 1 punto en cuatro partidos, el equipo es 19no y necesita resultados urgentes para no despegarse del pelotón.
El historial entre Athletic Bilbao y Elche
El historial entre ambos favorece al Athletic Bilbao, que ganó 6 de los 13 enfrentamientos directos, contra 3 victorias del Elche y 5 empates. En materia de goles también hay ventaja vasca, con 16 tantos convertidos por 13 del Elche a lo largo de esos cruces.
En los últimos encuentros la paridad se hizo notar: hubo empates sin goles y triunfos ajustados de local, aunque el Athletic se impuso en el más reciente, disputado en febrero de 2026.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Elche
|2-1
|Primera División
|19/10/2025
|Elche vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|28/05/2023
|Athletic Bilbao vs. Elche
|0-1
|Primera División
|11/09/2022
|Elche vs. Athletic Bilbao
|1-4
|Primera División
|03/04/2022
|Athletic Bilbao vs. Elche
|2-1
|Primera División
|16/08/2021
|Elche vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|22/05/2021
|Elche vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
|03/01/2021
|Athletic Bilbao vs. Elche
|1-0
|Primera División
|22/01/2020
|Elche vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Copa del Rey
|17/05/2015
|Elche vs. Athletic Bilbao
|2-3
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Racing de Santander vs. Alavés
|Sábado 12 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Osasuna vs. Espanyol
|Sábado 12 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|Sábado 12 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Barcelona
|Domingo 13 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Getafe vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 13 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Betis
|Lunes 14 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Athletic Bilbao y Elche se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la jornada 5 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Athletic Bilbao suma 6 puntos en el torneo.
- Elche suma 1 punto en el torneo.