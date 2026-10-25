Dónde ver EN VIVO Celta vs. Betis por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita volver a sentirse cómodo en Balaídos después de un tramo irregular, mientras el Betis llega con la confianza de un equipo que no deja de sumar en las últimas semanas.
Para los de Claudio Giráñez (vale aclarar, sin nombrar entrenadores) el objetivo es escalar en la tabla, mientras que el Betis quiere consolidarse entre los puestos que dan boleto a Europa. Un triunfo visitante lo metería todavía más arriba en la pelea.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega de ganar como visitante ante el Celtic y también se impuso en casa frente al Alavés, aunque en el medio sufrió una caída ante la Juventus que cortó esa racha positiva. El equipo gallego está noveno con 11 puntos en nueve fechas, en una zona media que todavía puede moverse para cualquier lado.
El Betis, en cambio, atraviesa un buen momento: venció al Feyenoord y también al Porto en su cancha, con la única mancha de una goleada en contra frente al Barcelona. Esa seguidilla lo tiene cuarto con 19 unidades, en zona de clasificación europea y con margen para seguir creciendo si consigue sumar de visitante.
El historial entre Celta y Betis
El historial está parejo: en 54 enfrentamientos el Celta ganó 19, el Betis 17 y hubo 18 empates, con los gallegos ligeramente arriba también en la diferencia de gol, 78 contra 66. Los últimos cruces confirman esa paridad: el más reciente terminó 1-1 y antes hubo otro empate, además de partidos con resultados ajustados para ambos lados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Betis vs. Celta
|1-1
|Primera División
|27/08/2025
|Celta vs. Betis
|1-1
|Primera División
|08/02/2025
|Celta vs. Betis
|3-2
|Primera División
|10/11/2024
|Betis vs. Celta
|2-2
|Primera División
|12/04/2024
|Betis vs. Celta
|2-1
|Primera División
|03/01/2024
|Celta vs. Betis
|2-1
|Primera División
|04/02/2023
|Betis vs. Celta
|3-4
|Primera División
|02/10/2022
|Celta vs. Betis
|1-0
|Primera División
|20/03/2022
|Celta vs. Betis
|0-0
|Primera División
|02/01/2022
|Betis vs. Celta
|0-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 09:15 hs
- Estados Unidos (ET): 11:15 hs
- Estados Unidos (PT): 08:15 hs
- Argentina: 12:15 hs
- Colombia: 10:15 hs
- Perú: 10:15 hs
- Chile: 12:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Athletic Bilbao vs. Getafe
|Domingo 25 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Levante
|Domingo 25 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Real Madrid
|Domingo 25 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sevilla vs. Osasuna
|Lunes 26 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Celta suma 11 puntos en el torneo.
- Betis suma 19 puntos en el torneo.