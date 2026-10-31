Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Celta por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Vallecano vs. Celta Vigo, LaLiga
Vallecano vs. Celta Vigo, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo necesita cortar una racha irregular que lo dejó incómodo en la tabla, y el Celta llega con la chance de meterse entre los puestos de arriba si consigue un triunfo afuera.

Ninguno de los dos pelea por algo urgente todavía, pero en LaLiga cada punto temprano pesa cuando se acerca la mitad del campeonato. Un resultado positivo puede cambiar bastante el humor de cualquiera de los dos planteles.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano llega golpeado en su andar reciente. Ganó el último compromiso como visitante ante Huelva por 3-2, pero antes había caído 0-3 de local frente a Elche y empatado con Getafe. Está 17° con 9 puntos en 9 partidos, una posición que no refleja del todo lo que mostró en algunos tramos del torneo pero que obliga a reaccionar rápido.

El Celta, en cambio, se mantiene más estable. Viene de empatar sin goles con Betis en casa, luego de ganarle a Celtic como visitante y a Alavés de local. Son dos triunfos y un empate en sus últimas tres salidas, un andar que lo tiene 9° con 12 unidades y con margen para seguir escalando si consigue sacar algo del Vallecas Stadium.

El historial entre Rayo Vallecano y Celta

El historial entre ambos tiene 40 antecedentes, con ventaja para el Rayo Vallecano: 17 victorias contra 10 del Celta y 13 empates. En el reparto de goles también se impone el local histórico, con 48 contra 43.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota bastante: hay empates sin goles, resultados abultados para ambos lados y algún triunfo ajustado. El cruce más reciente, de enero de este año, terminó 3-0 para el Celta en su cancha, aunque antes hubo un empate 1-1 en Vallecas que mostró un partido más parejo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/01/2026Celta vs. Rayo Vallecano3-0Primera División
21/09/2025Rayo Vallecano vs. Celta1-1Primera División
18/05/2025Celta vs. Rayo Vallecano1-2Primera División
10/01/2025Rayo Vallecano vs. Celta2-1Primera División
31/03/2024Celta vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
11/12/2023Rayo Vallecano vs. Celta0-0Primera División
11/03/2023Celta vs. Rayo Vallecano3-0Primera División
10/11/2022Rayo Vallecano vs. Celta0-0Primera División
05/02/2022Celta vs. Rayo Vallecano2-0Primera División
01/11/2021Rayo Vallecano vs. Celta0-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:15 hs
  • Argentina: 12:15 hs
  • Colombia: 10:15 hs
  • Perú: 10:15 hs
  • Chile: 12:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Levante vs. Atlético de MadridSábado 31 de octubre07:0010:0014:00
Betis vs. MálagaSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Barcelona vs. AlavésSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Getafe vs. SevillaDomingo 1 de noviembre07:0010:0014:00
Racing de Santander vs. Real MadridDomingo 1 de noviembre09:1512:1516:15
Elche vs. ValenciaDomingo 1 de noviembre11:3014:3018:30
Athletic Bilbao vs. Real SociedadDomingo 1 de noviembre14:0017:0021:00
Deportivo La Coruña vs. OsasunaLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
  • Celta suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones