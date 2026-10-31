Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Celta por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo necesita cortar una racha irregular que lo dejó incómodo en la tabla, y el Celta llega con la chance de meterse entre los puestos de arriba si consigue un triunfo afuera.
Ninguno de los dos pelea por algo urgente todavía, pero en LaLiga cada punto temprano pesa cuando se acerca la mitad del campeonato. Un resultado positivo puede cambiar bastante el humor de cualquiera de los dos planteles.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano llega golpeado en su andar reciente. Ganó el último compromiso como visitante ante Huelva por 3-2, pero antes había caído 0-3 de local frente a Elche y empatado con Getafe. Está 17° con 9 puntos en 9 partidos, una posición que no refleja del todo lo que mostró en algunos tramos del torneo pero que obliga a reaccionar rápido.
El Celta, en cambio, se mantiene más estable. Viene de empatar sin goles con Betis en casa, luego de ganarle a Celtic como visitante y a Alavés de local. Son dos triunfos y un empate en sus últimas tres salidas, un andar que lo tiene 9° con 12 unidades y con margen para seguir escalando si consigue sacar algo del Vallecas Stadium.
El historial entre Rayo Vallecano y Celta
El historial entre ambos tiene 40 antecedentes, con ventaja para el Rayo Vallecano: 17 victorias contra 10 del Celta y 13 empates. En el reparto de goles también se impone el local histórico, con 48 contra 43.
En los enfrentamientos más recientes la paridad se nota bastante: hay empates sin goles, resultados abultados para ambos lados y algún triunfo ajustado. El cruce más reciente, de enero de este año, terminó 3-0 para el Celta en su cancha, aunque antes hubo un empate 1-1 en Vallecas que mostró un partido más parejo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/01/2026
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|21/09/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|1-1
|Primera División
|18/05/2025
|Celta vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
|10/01/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/03/2024
|Celta vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|11/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|11/03/2023
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|10/11/2022
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|05/02/2022
|Celta vs. Rayo Vallecano
|2-0
|Primera División
|01/11/2021
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 09:15 hs
- Estados Unidos (ET): 11:15 hs
- Estados Unidos (PT): 08:15 hs
- Argentina: 12:15 hs
- Colombia: 10:15 hs
- Perú: 10:15 hs
- Chile: 12:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levante vs. Atlético de Madrid
|Sábado 31 de octubre
|07:00
|10:00
|14:00
|Betis vs. Málaga
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Alavés
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.