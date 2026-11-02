Piero Hincapié jugaría en este equipo para la temporada 2027. Todo esto en medio de los rumores que lo ponen en el FC Barcelona.

Piero Hincapié empezó a sonar para ser nuevo fichaje del FC Barcelona, esto por los pocos minutos que tiene en Arsenal. Sin embargo, el ecuatoriano tiene un largo contrato con los ‘Gunners’ y en los últimos partidos el tricolor también ya empezó a jugar.

Lo más probable es que Piero Hincapié se quede en Arsenal para la temporada 2027. El ecuatoriano ya se recuperó de la lesión y lo más seguro es que vuelva a jugar en los siguientes meses cuando viene una gran carga de partidos para los de Arteta.

Por lo cual, con un calendario muy exigente al frente, Arsenal no tiene la intención de desprenderse de ningún jugador. Se espera que Hincapié empiece a tener más minutos después de la fecha FIFA y vuelva a alternar con Calafiori en el rol titular.

Al Arsenal le quedan todavía grandes competencias por jugar, debe seguir sumando partidos en la Premier League, en la Champions League y en enero llega la FA Cup. Además, el historial de lesiones de Calafiori también hace pensar en cualquier movimiento.

Hincapié celebrando la victoria de Arsenal ante Liverpool. (Foto: GettyImages)

Otro aspecto a tomar en cuenta es que Hincapié recién fue “fichado” por Arsenal, pese a que jugó ya una temporada, esa era a préstamo. El ecuatoriano firmó un contrato de 5 años y los ‘Gunners’ gastaron más de 50 millones en su fichaje y pedirían mucho más para transferirlo.

Publicidad

Los números de Piero Hincapié como jugador de Arsenal

Con Arsenal, en dos temporadas, Piero Hincapié ya jugó un total de 46 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y dio 2 asistencias. Por lo cual, el futbolista tricolor es de la confianza de Arteta.

Encuesta¿Piero Hincapié debe quedarse en Arsenal? ¿Piero Hincapié debe quedarse en Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: