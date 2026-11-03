Enner Valencia fue muy criticado por los hinchas cuando decidió rechazar la oferta de Emelec para irse a jugar en Boca Juniors. Hoy esa postura del goleador ecuatoriano ya trae resultados para su carrera. El futbolista podría pasar ganar 5 campeonatos antes de terminar el año.

Los 5 títulos que podría ganar Enner Valencia antes de terminar 2026

1: El primer título que ya todos conocemos que puede ganar Enner Valencia es la Copa Sudamericana. El ecuatoriano está en la final de este torneo y su equipo jugará contra Atlético Mineiro. Este campeonato representa la posibilidad de un título continental y se jugará el próximo 21 de noviembre.

2: Boca también puede terminar siendo campeón de la tabla anual el próximo fin de semana. Este “torneo” suma los puntos que se hicieron en Apertura y Clausura, ahora mismo el equipo ‘Xeneize’ la domina con 60 puntos y mejor gol diferencia que Argentinos Juniors y los sigue Rosario Central con 1 punto menos.

3: El torneo clausura es otra opción de campeonato para Boca Juniors. El equipo de Enner Valencia está clasificado a los 8vos de final de esta copa. La fase regular termina el final de semana, y luego comienzan los playoffs. La final de dicho torneo es en diciembre, y aquí se espera que Enner Valencia tenga varios minutos.

4: Boca Juniors está en la semifinal de la Copa Argentina, justamente por el hat-trick de Enner Valencia ante Racing en cuartos de final. El club debe eliminar a Banfield para luego jugar la final contra el histórico platense.

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5: El quinto título que puede ganar Enner Valencia con Boca Juniors es el Trofeo de Campeones. Sin embargo, para llegar a este debe ganar el torneo clausura y luego jugar la final contra el campeón del apertura que fue Belgrano.

Estos son los 5 campeonatos que Enner Valencia ya puede conseguir con Boca Juniors ahora en un par de meses. El ecuatoriano tiene la gran opción de meterse en la historia de Boca si forma parte de un ciclo lleno de historia.

Las estadísticas de Enner Valencia con Boca Juniors

En este momento con Boca Juniors, Enner Valencia lleva jugando ya 16 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 5 goles y dio 2 asistencias. Suma en cancha cerca de 600 minutos. El goleador tricolor todavía tiene contrato hasta finales de 2027.

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En síntesis: