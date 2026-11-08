Dónde ver EN VIVO Elche vs. Betis por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para no meterse de lleno en la pelea por el descenso, y enfrente tiene a un Betis que llega golpeado pero sigue instalado entre los mejores de LaLiga.

Son dos realidades opuestas las que se cruzan en Elche: un equipo que pelea abajo contra otro que mira hacia Europa. Para los locales, sumar de local empieza a ser una cuestión casi vital.

La actualidad de ambos equipos

El Elche viene de caer 0-1 en su casa ante Valencia, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos como visitante, ante Pinatar y Rayo. Está 17° con 10 puntos en 11 partidos, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la temporada.

El Betis, en cambio, llega de perder 1-2 como visitante frente al Dortmund, aunque antes de ese traspié había ganado de local ante Málaga y empatado sin goles con Celta. Marcha 4° con 23 unidades en la misma cantidad de fechas, números que lo mantienen metido en la pelea por los puestos de arriba de la tabla.

El historial entre Elche y Betis

El historial entre ambos está bastante parejo: de 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia mínima en los goles a favor de los verdiblancos. En los últimos cruces, sin embargo, el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1 antes de un empate 1-1 en el enfrentamiento más reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Betis vs. Elche 2-1 Primera División 14/01/2026 Betis vs. Elche 2-1 Copa del Rey 18/08/2025 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 24/02/2023 Elche vs. Betis 2-3 Primera División 15/08/2022 Betis vs. Elche 3-0 Primera División 19/04/2022 Betis vs. Elche 0-1 Primera División 21/11/2021 Elche vs. Betis 0-3 Primera División 04/04/2021 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 01/11/2020 Betis vs. Elche 3-1 Primera División 22/07/2014 Elche vs. Betis 2-1 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (PT): 05:00 hs

05:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Real Sociedad vs. Rayo Vallecano Domingo 8 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Villarreal vs. Getafe Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Celta vs. Levante Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Atlético de Madrid vs. Barcelona Domingo 8 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis