Dónde ver EN VIVO Elche vs. Betis por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para no meterse de lleno en la pelea por el descenso, y enfrente tiene a un Betis que llega golpeado pero sigue instalado entre los mejores de LaLiga.
Son dos realidades opuestas las que se cruzan en Elche: un equipo que pelea abajo contra otro que mira hacia Europa. Para los locales, sumar de local empieza a ser una cuestión casi vital.
La actualidad de ambos equipos
El Elche viene de caer 0-1 en su casa ante Valencia, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos como visitante, ante Pinatar y Rayo. Está 17° con 10 puntos en 11 partidos, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la temporada.
El Betis, en cambio, llega de perder 1-2 como visitante frente al Dortmund, aunque antes de ese traspié había ganado de local ante Málaga y empatado sin goles con Celta. Marcha 4° con 23 unidades en la misma cantidad de fechas, números que lo mantienen metido en la pelea por los puestos de arriba de la tabla.
El historial entre Elche y Betis
El historial entre ambos está bastante parejo: de 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia mínima en los goles a favor de los verdiblancos. En los últimos cruces, sin embargo, el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1 antes de un empate 1-1 en el enfrentamiento más reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Primera División
|14/01/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Copa del Rey
|18/08/2025
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|24/02/2023
|Elche vs. Betis
|2-3
|Primera División
|15/08/2022
|Betis vs. Elche
|3-0
|Primera División
|19/04/2022
|Betis vs. Elche
|0-1
|Primera División
|21/11/2021
|Elche vs. Betis
|0-3
|Primera División
|04/04/2021
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|01/11/2020
|Betis vs. Elche
|3-1
|Primera División
|22/07/2014
|Elche vs. Betis
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Betis suma 23 puntos en el torneo.