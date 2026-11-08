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Dónde ver EN VIVO Elche vs. Betis por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Betis, LaLiga
Elche vs. Betis, LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para no meterse de lleno en la pelea por el descenso, y enfrente tiene a un Betis que llega golpeado pero sigue instalado entre los mejores de LaLiga.

Son dos realidades opuestas las que se cruzan en Elche: un equipo que pelea abajo contra otro que mira hacia Europa. Para los locales, sumar de local empieza a ser una cuestión casi vital.

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La actualidad de ambos equipos

El Elche viene de caer 0-1 en su casa ante Valencia, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos como visitante, ante Pinatar y Rayo. Está 17° con 10 puntos en 11 partidos, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse más la temporada.

El Betis, en cambio, llega de perder 1-2 como visitante frente al Dortmund, aunque antes de ese traspié había ganado de local ante Málaga y empatado sin goles con Celta. Marcha 4° con 23 unidades en la misma cantidad de fechas, números que lo mantienen metido en la pelea por los puestos de arriba de la tabla.

El historial entre Elche y Betis

El historial entre ambos está bastante parejo: de 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia mínima en los goles a favor de los verdiblancos. En los últimos cruces, sin embargo, el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1 antes de un empate 1-1 en el enfrentamiento más reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/05/2026Betis vs. Elche2-1Primera División
14/01/2026Betis vs. Elche2-1Copa del Rey
18/08/2025Elche vs. Betis1-1Primera División
24/02/2023Elche vs. Betis2-3Primera División
15/08/2022Betis vs. Elche3-0Primera División
19/04/2022Betis vs. Elche0-1Primera División
21/11/2021Elche vs. Betis0-3Primera División
04/04/2021Elche vs. Betis1-1Primera División
01/11/2020Betis vs. Elche3-1Primera División
22/07/2014Elche vs. Betis2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Real Sociedad vs. Rayo VallecanoDomingo 8 de noviembre09:1512:1516:15
Villarreal vs. GetafeDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Celta vs. LevanteDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Atlético de Madrid vs. BarcelonaDomingo 8 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Elche suma 10 puntos en el torneo.
  • Betis suma 23 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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