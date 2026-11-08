Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad necesita ganar para no perderle pisada a los puestos europeos, y enfrente tiene a un Rayo Vallecano que llega envalentonado por su mejor resultado del semestre.

Un triunfo le permitiría al equipo donostiarra meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla, mientras que el Rayo buscará confirmar que puede competirle a cualquiera lejos de Vallecas.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de empatar 1-1 ante el Lyon y de caer en el derbi vasco frente al Athletic, resultados que dejan cierta sensación de estancamiento pese a estar quinta en la tabla con 19 puntos. El equipo tiene margen para mejorar su rendimiento como local, algo clave si quiere sostenerse entre los de arriba.

El Rayo Vallecano llega de la mano de un contundente 3-0 sobre el Celta que le devolvió la confianza después de la goleada sufrida ante el Elche. Está 14° con 12 unidades, lejos todavía de los puestos que le interesan, pero su visitante reciente demuestra que puede hacer daño cuando encuentra las variantes ofensivas.

El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

El historial entre ambos es tan parejo como puede serlo: 44 enfrentamientos con 15 victorias para cada lado y 14 empates, con un reparto de goles casi simétrico. El último antecedente, en abril, terminó 3-3 en Vallecas, y de los últimos diez cruces solo tres se definieron por más de un gol de diferencia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 3-3 Primera División 05/10/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-1 Primera División 16/03/2025 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 16/01/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 3-1 Copa del Rey 18/08/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-2 Primera División 27/01/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 29/10/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 22/04/2023 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 21/01/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 10/12/2022 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-1 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 09:15 hs

09:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 12:15 hs

12:15 hs Colombia: 10:15 hs

10:15 hs Perú: 10:15 hs

10:15 hs Chile: 12:15 hs

12:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elche vs. Betis Domingo 8 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Villarreal vs. Getafe Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Celta vs. Levante Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Atlético de Madrid vs. Barcelona Domingo 8 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis