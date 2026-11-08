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Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Vallecano, LaLiga
Real Sociedad vs. Vallecano, LaLiga

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad necesita ganar para no perderle pisada a los puestos europeos, y enfrente tiene a un Rayo Vallecano que llega envalentonado por su mejor resultado del semestre.

Un triunfo le permitiría al equipo donostiarra meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla, mientras que el Rayo buscará confirmar que puede competirle a cualquiera lejos de Vallecas.

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La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de empatar 1-1 ante el Lyon y de caer en el derbi vasco frente al Athletic, resultados que dejan cierta sensación de estancamiento pese a estar quinta en la tabla con 19 puntos. El equipo tiene margen para mejorar su rendimiento como local, algo clave si quiere sostenerse entre los de arriba.

El Rayo Vallecano llega de la mano de un contundente 3-0 sobre el Celta que le devolvió la confianza después de la goleada sufrida ante el Elche. Está 14° con 12 unidades, lejos todavía de los puestos que le interesan, pero su visitante reciente demuestra que puede hacer daño cuando encuentra las variantes ofensivas.

El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

El historial entre ambos es tan parejo como puede serlo: 44 enfrentamientos con 15 victorias para cada lado y 14 empates, con un reparto de goles casi simétrico. El último antecedente, en abril, terminó 3-3 en Vallecas, y de los últimos diez cruces solo tres se definieron por más de un gol de diferencia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Rayo Vallecano vs. Real Sociedad3-3Primera División
05/10/2025Real Sociedad vs. Rayo Vallecano0-1Primera División
16/03/2025Rayo Vallecano vs. Real Sociedad2-2Primera División
16/01/2025Real Sociedad vs. Rayo Vallecano3-1Copa del Rey
18/08/2024Real Sociedad vs. Rayo Vallecano1-2Primera División
27/01/2024Real Sociedad vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
29/10/2023Rayo Vallecano vs. Real Sociedad2-2Primera División
22/04/2023Real Sociedad vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
21/01/2023Rayo Vallecano vs. Real Sociedad0-2Primera División
10/12/2022Real Sociedad vs. Rayo Vallecano1-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 12:15 hs
  • Colombia: 10:15 hs
  • Perú: 10:15 hs
  • Chile: 12:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elche vs. BetisDomingo 8 de noviembre07:0010:0014:00
Villarreal vs. GetafeDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Celta vs. LevanteDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Atlético de Madrid vs. BarcelonaDomingo 8 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Real Sociedad suma 19 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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