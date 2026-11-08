Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad necesita ganar para no perderle pisada a los puestos europeos, y enfrente tiene a un Rayo Vallecano que llega envalentonado por su mejor resultado del semestre.
Un triunfo le permitiría al equipo donostiarra meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla, mientras que el Rayo buscará confirmar que puede competirle a cualquiera lejos de Vallecas.
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad viene de empatar 1-1 ante el Lyon y de caer en el derbi vasco frente al Athletic, resultados que dejan cierta sensación de estancamiento pese a estar quinta en la tabla con 19 puntos. El equipo tiene margen para mejorar su rendimiento como local, algo clave si quiere sostenerse entre los de arriba.
El Rayo Vallecano llega de la mano de un contundente 3-0 sobre el Celta que le devolvió la confianza después de la goleada sufrida ante el Elche. Está 14° con 12 unidades, lejos todavía de los puestos que le interesan, pero su visitante reciente demuestra que puede hacer daño cuando encuentra las variantes ofensivas.
El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano
El historial entre ambos es tan parejo como puede serlo: 44 enfrentamientos con 15 victorias para cada lado y 14 empates, con un reparto de goles casi simétrico. El último antecedente, en abril, terminó 3-3 en Vallecas, y de los últimos diez cruces solo tres se definieron por más de un gol de diferencia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|3-3
|Primera División
|05/10/2025
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|0-1
|Primera División
|16/03/2025
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|2-2
|Primera División
|16/01/2025
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|3-1
|Copa del Rey
|18/08/2024
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
|27/01/2024
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|29/10/2023
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|2-2
|Primera División
|22/04/2023
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|2-1
|Primera División
|21/01/2023
|Rayo Vallecano vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|10/12/2022
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 09:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 12:15 hs
- Colombia: 10:15 hs
- Perú: 10:15 hs
- Chile: 12:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Sociedad suma 19 puntos en el torneo.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.