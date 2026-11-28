Real Madrid y Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a Alavés este sábado 28 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid ganó 5-1 como local ante PSV en la fecha anterior. Real Madrid está 2° en la tabla con 33 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Celta.

En su último compromiso, Alavés ganó 3-1 como local ante Deportivo. El conjunto marcha 9° con 16 puntos. Antes ganó 6-1 como visitante ante Anaitasuna.

El historial entre Real Madrid y Alavés

Real Madrid y Alavés se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 25 triunfos de Real Madrid, 3 de Alavés y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/04/2026 Real Madrid vs. Alavés 2-1 Primera División 14/12/2025 Alavés vs. Real Madrid 1-2 Primera División 13/04/2025 Alavés vs. Real Madrid 0-1 Primera División 24/09/2024 Real Madrid vs. Alavés 3-2 Primera División 14/05/2024 Real Madrid vs. Alavés 5-0 Primera División 21/12/2023 Alavés vs. Real Madrid 0-1 Primera División 19/02/2022 Real Madrid vs. Alavés 3-0 Primera División 14/08/2021 Alavés vs. Real Madrid 1-4 Primera División 23/01/2021 Alavés vs. Real Madrid 1-4 Primera División 28/11/2020 Real Madrid vs. Alavés 1-2 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Betis vs. Rayo Vallecano Sábado 28 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Málaga vs. Athletic Bilbao Sábado 28 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Atlético de Madrid Sábado 28 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Valencia vs. Osasuna Domingo 29 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Deportivo La Coruña vs. Barcelona Domingo 29 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Celta vs. Villarreal Domingo 29 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Sociedad vs. Sevilla Domingo 29 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Espanyol vs. Getafe Lunes 30 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis