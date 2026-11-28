Real Madrid recibe a Alavés este sábado 28 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Alavés tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Real Madrid ganó 5-1 como local ante PSV en la fecha anterior. Real Madrid está 2° en la tabla con 33 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Celta.
En su último compromiso, Alavés ganó 3-1 como local ante Deportivo. El conjunto marcha 9° con 16 puntos. Antes ganó 6-1 como visitante ante Anaitasuna.
El historial entre Real Madrid y Alavés
Real Madrid y Alavés se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 25 triunfos de Real Madrid, 3 de Alavés y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Real Madrid vs. Alavés
|2-1
|Primera División
|14/12/2025
|Alavés vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|13/04/2025
|Alavés vs. Real Madrid
|0-1
|Primera División
|24/09/2024
|Real Madrid vs. Alavés
|3-2
|Primera División
|14/05/2024
|Real Madrid vs. Alavés
|5-0
|Primera División
|21/12/2023
|Alavés vs. Real Madrid
|0-1
|Primera División
|19/02/2022
|Real Madrid vs. Alavés
|3-0
|Primera División
|14/08/2021
|Alavés vs. Real Madrid
|1-4
|Primera División
|23/01/2021
|Alavés vs. Real Madrid
|1-4
|Primera División
|28/11/2020
|Real Madrid vs. Alavés
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Betis vs. Rayo Vallecano
|Sábado 28 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|Sábado 28 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Atlético de Madrid
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Valencia vs. Osasuna
|Domingo 29 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Deportivo La Coruña vs. Barcelona
|Domingo 29 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Celta vs. Villarreal
|Domingo 29 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Real Sociedad vs. Sevilla
|Domingo 29 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Espanyol vs. Getafe
|Lunes 30 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Real Madrid y Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Real Madrid suma 33 puntos tras vencer a PSV, Celta y Valencia.
- Alavés suma 16 puntos en el torneo.