Lionel Messi ya tiene una nueva excusa para volver a vivir en la ciudad de Barcelona cuando decida cortar con su carrera como futbolista profesional (su contrato con el Inter Miami, de momento, vence recién a finales del 2028). Se trata de la administración total del UE Cornellá, club de la quinta categoría del fútbol de España que se ubica a escasos metros del estadio del RCD Espanyol.

La noticia se dio a conocer la semana pasada, pero conforme fueron pasando las horas trascendieron mayores detalles del plan que tiene en mente el capitán de la Selección Argentina. Por empezar, no se trata de actuar como un mero accionista. La idea de Leo es la de ser él mismo el que se ponga a trabajar y a supervisar en función del crecimiento exponencial en diferentes áreas.

Conforme al diario Marca, el núcleo duro del proyecto se asienta en potenciar las divisiones inferiores, aprovechando la histórica capacidad del Cornellá para exportar talentos hacia la élite profesional (David Raya, Jordi Alba, Javi Puado y Gerard Martín son algunos de ellos).

Aunque Messi continuará residiendo en los Estados Unidos debido a sus compromisos vigentes con el Inter Miami, vigilará personalmente el crecimiento del fútbol base y proveerá el respaldo financiero necesario para que el primer equipo ascienda de forma orgánica. Al mismo tiempo, tiene claro que esta nueva faceta como directivo asegura el interés de la prensa internacional, algo que a su vez proporcionará mayores y mejores auspiciantes.

Por otra parte, Messi ya está al tanto de las condiciones del staff. Por eso, la estabilidad de los empleados actuales es otra de las prioridades. No obstante, el plan contempla una profesionalización integral de todos los sectores relacionados directamente con el fútbol, mediante la incorporación progresiva de colaboradores de su círculo íntimo para elevar el nivel del club desde la Tercera RFEF.

El crecimiento del UE Cornellá con el arribo de Lionel Messi ya se percibe en las redes sociales

El jueves 16 de abril del 2026 el Cornellá emitió un comunicado en el cual anunciaba el arribo de Lionel Messi con la compra del 100 por ciento del club. A menos de una semana, su cuenta de Instagram pasó de tener menos de 40 mil seguidores a más de 650 mil y contando. Una cifra que supera, por ejemplo, a la cuenta de su vecino el RCD Espanyol de actualmente 549 mil.

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En síntesis