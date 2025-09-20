Golazo a lo CR7: Militao marca en el Bernabéu tras dos roturas de cruzado y casi 500 días de baja

Real Madrid se mide ante Espanyol de Barcelona por la quinta jornada de LaLiga. Absolutamente trascendental para los hombres de Xabi Alonso después del debut por la Champions League y antes de una semana donde se tendrá que terminar visitando al Atlético de Madrid al norte de la capital española. Franco Mastantuono es titular donde su compañero, Eder Militao, se lleva todos los focos.

No era una tarde tranquila para los merengues, a quienes les costaba llegar a portería contraría. Tendría que ser Eder Militao a los 22 minutos quien abriría la contienda con un derechazo desde 30 metros que recordó al mejor CR7. Un latigazo bestial, que llega como premio a dos operaciones de cruzados y casi 500 días de baja por lesión desde agosto del 2023. No marcaba en el Bernabéu, para que nos hagamos una idea, en tiempos donde el club todavía tenía 13 Copas de Europa.

El brasileño Militao vive su sexta temporada con un equipo donde ha ganado ya dos Champions, donde ha coincidido desde David Alaba hasta con Dean Huijsen y donde en Real Madrid jamás se ha dudado de su talento a pesar de los cruzados rotos ante tanto Athletic Club como Osasuna. Llegó a 12 tantos con un equipo donde tiene contrato hasta 2028.

Courtois, Carvajal, Asencio, Militao, Á. Carreras, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Vini Jr., Mbappé y Gonzalo. Fueron los elegidos por Xabi Alonso para una jornada donde se medía el Real Madrid ante una de las revelaciones de lo que vamos de temporada. Espanyol de Barcelona no solamente le había ganado el último encuentro los merengues por el campeonato local sino que incluso arribaba al estadio Santiago Bernabéu con 10 de los 12 puntos previos. Una revolución a manos de Manolo González se empieza a conseguir por la capital de Cataluña y donde únicamente interesa salvarse del descenso.

En cuanto al Mastantuono se refiere, este se encuentra en una de las semanas más importantes de su inicio de ciclo por Real Madrid. Alonso le ha dado confianza desde el primer día e igualmente galones en un equipo que poco a poco recupera el resto de sus lesionados. Eduardo Camavinga, Jude Bellingham o Endrick, lentamente se van recuperando de cara a un tramo de la temporada donde está el encuentro frente a Barcelona en el mes de octubre la Casa Blanca apenas contará con un promedio de 72 horas de descanso entre cada compromiso. Franco buscará meterse en el lote de los titulares y no en el de los subversivos.

Tras el encuentro frente a Espanyol de Barcelona Real Madrid tendrá compromisos frente al Levante como visitante y repetimos frente al Atlético de Madrid la próxima semana. Merengue intentará cortar con una racha de 3 años seguidos sin poder vencer a los hombres de Diego Pablo Simeone como visitantes. Que la última vez que ocurrió el conjunto blanco era recientemente encontré en Europa después de la definición de París frente al Liverpool y antes de iniciar una seguidilla de caídas donde incluso resaltan las dos de manera consecutiva en la penúltima temporada de la mano de Carlo Ancelotti. Durante aquel curso los del Cholo fueron la única entidad que pudo derrotar a un equipo que terminaría ganando la Champions en la ciudad de Londres frente al Borussia Dortmund.

Barcelona y Atlético de Madrid toman nota

Ambos rivales de Real Madrid en la lucha por el título jugarán mañana respectivos compromisos. Los culés volverán a ser locales en su ciudad deportiva frente al Getafe desde las 21:00 h local. Un rato antes Atlético de Madrid visitará al Mallorca para buscar su primer triunfo de la temporada como visitante e igualmente evitar el peor arranque del conjunto colchonero después de 5 jornadas del campeonato en prácticamente una década y media. Se va definiendo lentamente la luz por un certamen donde todos intentarán quedarse con el trofeo ganado por la plantilla de Hansi Flick a mediados de este año.

