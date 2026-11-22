Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Atlético llega golpeado por dos derrotas al hilo y necesita cortar la racha antes de que la crisis se instale. El Getafe, mientras tanto, ve pasar una chance de meterse en un partido grande justo cuando su rival está tocado.

Son tres puntos que pesan distinto para cada lado: el conjunto colchonero no puede permitirse un tropiezo más si quiere seguir peleando arriba, y el local sabe que ganarle a un grande de visita lo metería en otra conversación en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe viene de caer 0-2 ante Villarreal y antes había perdido también en casa con el Brighton, aunque en el medio se dio el gusto de golear 3-1 al Sevilla. Está 15° con 12 puntos en 12 fechas, en esa zona media donde cualquier resultado ante un rival de arriba puede cambiarle el humor a la temporada.

El Atlético de Madrid atraviesa un momento raro para su nivel habitual: perdió con Barcelona en casa y antes había caído también como local frente al Bayern Munich, cortando una racha positiva que incluía un triunfo por 2-0 ante Levante. Es tercero con 28 puntos, lejos de cualquier sobresalto en la tabla, pero dos derrotas seguidas encienden alguna alarma puertas adentro.

El historial entre Getafe y Atlético de Madrid

El historial es ampliamente favorable al Atlético de Madrid: de 50 enfrentamientos se quedó con 34 victorias, contra apenas 5 del Getafe y 11 empates. La diferencia de gol también habla claro, 90 a 29 a favor del colchonero.

En los últimos cruces la tendencia no cambió demasiado. El Atlético ganó los dos más recientes, 4-1 y 1-0, y en los diez partidos que figuran en el registro el Getafe apenas pudo imponerse en uno, además de un par de empates en el camino.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/07/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 4-1 Club Friendlies 14/03/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 23/11/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-1 Primera División 09/03/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 2-1 Primera División 04/02/2025 Atlético de Madrid vs. Getafe 5-0 Copa del Rey 15/12/2024 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 03/08/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 1-3 Club Friendlies 15/05/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-3 Primera División 19/12/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 3-3 Primera División 04/02/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Getafe suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.