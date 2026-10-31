Dónde ver EN VIVO Levante vs. Atlético de Madrid por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Atlético llega con tres victorias seguidas y la mira puesta en acercarse a la punta, mientras el Levante necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en la mitad de la tabla.
Para el equipo colchonero es una chance clara de seguir prendido arriba y meter presión antes de que termine octubre. El Levante, en cambio, juega por salir de la zona media y no perder pisada en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de caer 2-1 como visitante ante la Real Sociedad, un golpe que corta el envión que había tomado tras ganarle 3-1 al Athletic Bilbao. Antes de eso había sumado un empate frente al Deportivo La Coruña, así que el equipo alterna buenos momentos con tropiezos y todavía busca una identidad clara en este arranque de temporada. Está quince en la tabla con diez puntos en diez fechas, en una posición que no le da margen para relajarse.
El Atlético de Madrid, en cambio, llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante el Deportivo La Coruña por 1-0 de local. Antes había superado a Espanyol y a Alavés, ambos como visitante, lo que confirma que el equipo no depende de jugar en casa para sumar. Marcha segundo con 25 puntos y las chances de seguir ahí arriba dependen de sostener este nivel afuera.
El historial entre Levante y Atlético de Madrid
El historial entre ambos está parejo: de cuatro enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Atlético (5 contra 4). El antecedente más reciente, en enero de este año, terminó 0-0 en Valencia. Antes de eso el Atlético se impuso 3-1 de local, aunque en el cruce anterior había sido el Levante el que ganó como visitante.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Levante vs. Atlético de Madrid
|0-0
|LaLiga 25/26
|08/11/2025
|Atlético de Madrid vs. Levante
|3-1
|LaLiga 25/26
|16/02/2022
|Atlético de Madrid vs. Levante
|0-1
|2021-22
|28/10/2021
|Levante vs. Atlético de Madrid
|2-2
|2021-22
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Rayo Vallecano vs. Celta
|Sábado 31 de octubre
|09:15
|12:15
|16:15
|Betis vs. Málaga
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Barcelona vs. Alavés
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|Domingo 1 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 25 puntos tras vencer a Deportivo La Coruña, Espanyol y Alavés.