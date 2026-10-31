Dónde ver EN VIVO Levante vs. Atlético de Madrid por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 14:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Atlético llega con tres victorias seguidas y la mira puesta en acercarse a la punta, mientras el Levante necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en la mitad de la tabla.

Para el equipo colchonero es una chance clara de seguir prendido arriba y meter presión antes de que termine octubre. El Levante, en cambio, juega por salir de la zona media y no perder pisada en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Levante viene de caer 2-1 como visitante ante la Real Sociedad, un golpe que corta el envión que había tomado tras ganarle 3-1 al Athletic Bilbao. Antes de eso había sumado un empate frente al Deportivo La Coruña, así que el equipo alterna buenos momentos con tropiezos y todavía busca una identidad clara en este arranque de temporada. Está quince en la tabla con diez puntos en diez fechas, en una posición que no le da margen para relajarse.

El Atlético de Madrid, en cambio, llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante el Deportivo La Coruña por 1-0 de local. Antes había superado a Espanyol y a Alavés, ambos como visitante, lo que confirma que el equipo no depende de jugar en casa para sumar. Marcha segundo con 25 puntos y las chances de seguir ahí arriba dependen de sostener este nivel afuera.

El historial entre Levante y Atlético de Madrid

El historial entre ambos está parejo: de cuatro enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del Atlético (5 contra 4). El antecedente más reciente, en enero de este año, terminó 0-0 en Valencia. Antes de eso el Atlético se impuso 3-1 de local, aunque en el cruce anterior había sido el Levante el que ganó como visitante.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Levante vs. Atlético de Madrid 0-0 LaLiga 25/26 08/11/2025 Atlético de Madrid vs. Levante 3-1 LaLiga 25/26 16/02/2022 Atlético de Madrid vs. Levante 0-1 2021-22 28/10/2021 Levante vs. Atlético de Madrid 2-2 2021-22

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Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Rayo Vallecano vs. Celta Sábado 31 de octubre 09:15 12:15 16:15 Betis vs. Málaga Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Barcelona vs. Alavés Sábado 31 de octubre 14:00 17:00 21:00 Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Madrid Domingo 1 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis