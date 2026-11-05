Jorge Bava será el nuevo DT de Junior y ya habría pedido el fichaje de estos 3 jugadores

Jorge Bava tendría todo listo para ser nuevo DT de Junior y ya piensa en reforzar la plantilla con estos 3 jugadores.

Este jueves 5 de noviembre de 2026 se reveló que Junior tendría todo listo para que Jorge Bava sea su nuevo DT en la siguiente temporada. El entrenador también ya tendría listos 3 fichajes para que el club se refuerce en la siguiente temporada.

De acuerdo a la revelación de Solo Junior y Deportes RCN, con la llegada de Jorge Baca como nuevo DT, en el club también se apuran en las negociaciones de jugadores como Harold Santiago Mosquera, Yilmar Velásquez y Ewil Murillo, futbolistas que el entrenador ya conoce.

Son 3 fichajes que apuntan directamente a que el club se refuerce en la mitad de la cancha y en el ataque. Junior quiere volver a pelear por el campeonato colombiano en la siguiente temporada y también a destacar en la Copa Libertadores.

Todo estaría dado para que Jorge Bava sea el nuevo entrenador de Junior y se espera que el acuerdo se anuncie rápido en las siguientes semanas. El club apuesta nuevamente por una idea de juego intensa y por un DT que ya conoce el fútbol colombiano.

Jorge Bava sería nuevo DT de Junior. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, aunque Jorge Bava los conozca a los 3 jugadores y los recomiende para el club, su fichaje no sería nada sencillo. Todos tienen contratos vigentes hasta finales de 2027 y Junior tendrá que ir fuerte al mercado para conseguir estos fichajes.

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Los otros DT’s que sonaron para Junior

Para llegar a Junior sonaron entrenadores como Pablo Repetto y Gustavo Costas, pero ninguno terminaba de lograr la aprobación total de la directiva. Por lo cual, al final parece que todos los caminos conducen a la llegada de Jorge Bava para la siguiente temporada.

En síntesis: