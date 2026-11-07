¿Se retira? La decisión que estaría analizando el arquero Jesús Owono, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

La carrera de Jesús Owono ha quedado totalmente en pausa tras el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel. El portero de Guinea Ecuatorial es muy cuestionado por el mundo entero y mientras aguarda por una sanción disciplinaria, la posibilidad del retiro retumba en su cabeza.

De acuerdo a la información revelada por TyC Sports, el arquero Jesús Owono estaría pensando en terminar con su carrera. El retiro es una opción muy presente en el futuro del portero. Esta posibilidad también confirmada desde la misma selección.

Según Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial, el portero llegó a plantearse dejar el fútbol, puesto que, está atravesando un gran dolor y también la culpa le impiden asimilar lo ocurrido. Por lo cual, podría dejar el fútbol.

Ya el comunicado de Owono, a través del FC Andorra, hablaba del fuerte dolor que está atravesando: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, escribió el portero.

El comunicado de Jesús Owono con el FC Andorra. (Foto: @fcandorra)

Todo esto que vive Owono también llega en medio del duro momento que pasa hasta su familia. Se reporta desde España que el hermano del portero viene recibiendo insultos donde lo acusan de “asesino”. El arquero también cerró sus redes sociales.

Publicidad

El FC Andorra cuenta con Jesús Owono

Aunque todavía no ha confirma su postura con el portero, el FC Andorra ya dejó ver que cuenta con el arquero. Ya publicó su comunicado y también el portero tiene contrato con el Andorra hasta la temporada 2029. Todo podría cambiar siempre y cuando se retire.

Encuesta¿Owono debe retirarse? ¿Owono debe retirarse? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: