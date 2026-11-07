El Tenerife se hace presente ante todos con un lindo gesto con la hija de Jesús de Miguel.

El mundo del fútbol no deja de mostrar su ayuda y solidaridad para la hija de Jesús de Miguel. El delantero falleció tras un golpe en el partido de Tenerife ante FC Andorra. El goleador defendía los colores del Tenerife, que hoy se hace presente con un emotivo gesto.

Este sábado 7 de noviembre de 2026 se hizo un importante homenaje para Jesús de Miguel en la que fue su cancha, su estadio y ante su gente. En ese evento se confirmó que el Tenerife no dejará sola a la hija de Jesús, que apenas tiene 1 año de edad.

“Entre todos vamos a apadrinar a esa niña, hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar a la Isla con una sonrisa. La familia De Miguel Alameda estará en nuestros corazones”, se comentó en el evento.

Por lo cual, esta noticia pretende aliviar un poco el duro momento que ahora mismo está viviendo la familia de Jesús, tras su irreparable perdida. El delantero español apenas tenía 30 años de edad. Desde España también se han realizado diferentes homenajes.

🖤 El Tenerife confirma que "apadrinará" a la hija de Jesús de Miguel hasta los 18 años: "No vamos a permitir que le falte de nada".



Fuente: LaLiga pic.twitter.com/lDLSLyq6PW — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) November 7, 2026

Por otro lado, también se ha confirmado que una colecta privada que se está realizando entre jugadores y equipo se ha recaudado ya más de 100 mil euros para la familia De Miguel. Se espera que estos solo sean los primeros gestos de apoyo de muchos más por venir.

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¿Qué dice la autopsia de Jesús de Miguel?

En esta jornada también se reveló un informe preliminar de la autopsia de la muerte del delantero. Según la información recolectada por El Clarín, esta dice que huno un “traumatismo torácico de carácter accidental como causa compatible con la muerte del futbolista”.

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