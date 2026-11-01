Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Real Madrid por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Real Madrid llega como un abrumador favorito a un duelo que, en el papel, no debería generarle sobresaltos. Pero el Racing viene de ganar y quiere meterse en la pelea de la zona media de la tabla.
Para el Real Madrid es una oportunidad de seguir prendido arriba y no perderle pisada a los puestos de vanguardia. Para el Racing, en cambio, es la chance de dar un golpe que ilusione a su gente y lo aleje de las posiciones incómodas.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander llega con envión anímico después de ganarle 2-0 a Ribadesella como visitante, tras haberse impuesto también la fecha anterior ante Espanyol. Antes había caído con Osasuna, pero la racha reciente de dos triunfos seguidos le permite asomar la cabeza en la mitad de la tabla, donde está 15° con 11 puntos en 10 partidos.
El Real Madrid, por su parte, atraviesa un gran momento: viene de ganarle al Barcelona 2-1 en el clásico y antes había goleado por 4-1 tanto al Leipzig como al Sevilla. Está tercero con 24 puntos y llega a Santander con la obligación de no relajarse pese a la diferencia de jerarquía.
El historial entre Racing de Santander y Real Madrid
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Real Madrid, que ganó 22 de los 36 enfrentamientos, contra 7 victorias del Racing y 7 empates. La diferencia de gol también es contundente: 75 tantos a favor del conjunto blanco contra 41 del Racing.
Los últimos cruces, todos disputados hace más de una década, confirman esa tendencia: el Real Madrid ganó la mayoría de esos partidos, incluyendo goleadas como el 6-1 y el 4-0, con apenas un empate sin goles en 2011 como principal resistencia del Racing.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/02/2012
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|4-0
|Primera División
|21/09/2011
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-0
|Primera División
|06/03/2011
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|1-3
|Primera División
|23/10/2010
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|6-1
|Primera División
|04/04/2010
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|21/11/2009
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|07/02/2009
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|21/09/2008
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|20/04/2008
|Racing de Santander vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|01/12/2007
|Real Madrid vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 09:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 12:15 hs
- Colombia: 10:15 hs
- Perú: 10:15 hs
- Chile: 12:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Getafe vs. Sevilla
|Domingo 1 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Elche vs. Valencia
|Domingo 1 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Athletic Bilbao vs. Real Sociedad
|Domingo 1 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Deportivo La Coruña vs. Osasuna
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 24 puntos tras vencer a Barcelona, Leipzig y Sevilla.