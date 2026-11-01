Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Real Madrid por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Real Madrid llega como un abrumador favorito a un duelo que, en el papel, no debería generarle sobresaltos. Pero el Racing viene de ganar y quiere meterse en la pelea de la zona media de la tabla.

Para el Real Madrid es una oportunidad de seguir prendido arriba y no perderle pisada a los puestos de vanguardia. Para el Racing, en cambio, es la chance de dar un golpe que ilusione a su gente y lo aleje de las posiciones incómodas.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander llega con envión anímico después de ganarle 2-0 a Ribadesella como visitante, tras haberse impuesto también la fecha anterior ante Espanyol. Antes había caído con Osasuna, pero la racha reciente de dos triunfos seguidos le permite asomar la cabeza en la mitad de la tabla, donde está 15° con 11 puntos en 10 partidos.

El Real Madrid, por su parte, atraviesa un gran momento: viene de ganarle al Barcelona 2-1 en el clásico y antes había goleado por 4-1 tanto al Leipzig como al Sevilla. Está tercero con 24 puntos y llega a Santander con la obligación de no relajarse pese a la diferencia de jerarquía.

El historial entre Racing de Santander y Real Madrid

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Real Madrid, que ganó 22 de los 36 enfrentamientos, contra 7 victorias del Racing y 7 empates. La diferencia de gol también es contundente: 75 tantos a favor del conjunto blanco contra 41 del Racing.

Los últimos cruces, todos disputados hace más de una década, confirman esa tendencia: el Real Madrid ganó la mayoría de esos partidos, incluyendo goleadas como el 6-1 y el 4-0, con apenas un empate sin goles en 2011 como principal resistencia del Racing.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/02/2012 Real Madrid vs. Racing de Santander 4-0 Primera División 21/09/2011 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-0 Primera División 06/03/2011 Racing de Santander vs. Real Madrid 1-3 Primera División 23/10/2010 Real Madrid vs. Racing de Santander 6-1 Primera División 04/04/2010 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-2 Primera División 21/11/2009 Real Madrid vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 07/02/2009 Real Madrid vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 21/09/2008 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-2 Primera División 20/04/2008 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-2 Primera División 01/12/2007 Real Madrid vs. Racing de Santander 3-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 09:15 hs

09:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 12:15 hs

12:15 hs Colombia: 10:15 hs

10:15 hs Perú: 10:15 hs

10:15 hs Chile: 12:15 hs

12:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Getafe vs. Sevilla Domingo 1 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Elche vs. Valencia Domingo 1 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad Domingo 1 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Deportivo La Coruña vs. Osasuna Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Real Madrid suma 24 puntos tras vencer a Barcelona, Leipzig y Sevilla.