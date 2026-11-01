Alineaciones de Racing de Santander y Real Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Racing de Santander viene de ganarle 2-1 a Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Barcelona y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Racing de Santander y Real Madrid

Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Aarón Martín, Iván Martín, Pablo García, Matteo Prati, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

Bajas y ausentes de Racing de Santander y Real Madrid

Racing de Santander:

Jorge Salinas (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Real Madrid:

Ferland Mendy (lesión)

Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 2 fechas)

La previa de Racing de Santander y Real Madrid: todo lo que hay que saber

Día: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España

09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España Historial: 36 cruces — Racing de Santander ganó 7, Real Madrid ganó 22 y empataron 7

36 cruces — Racing de Santander ganó 7, Real Madrid ganó 22 y empataron 7 Último antecedente: 18/02/2012: Real Madrid 4-0 Racing de Santander

18/02/2012: Real Madrid 4-0 Racing de Santander Próximo partido de Racing de Santander: vs. Málaga, sábado 7 de noviembre

vs. Málaga, sábado 7 de noviembre Próximo partido de Real Madrid: vs. Valencia, sábado 7 de noviembre