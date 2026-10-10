Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Valencia por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander recibe a Valencia este domingo 11 de octubre por la octava jornada de la LaLiga.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Racing de Santander perdió 0-5 como visitante ante Celta. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes perdió 2-7 como visitante ante Barcelona.
Valencia viene de perder 2-3 como local ante Real Sociedad. El equipo cierra la tabla, 20° de 20, con 4 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Alavés.
El historial entre Racing de Santander y Valencia
Racing de Santander y Valencia se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 13 triunfos de Racing de Santander, 16 de Valencia y 9 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2012
|Racing de Santander vs. Valencia
|2-2
|Primera División
|27/08/2011
|Valencia vs. Racing de Santander
|4-3
|Primera División
|31/01/2011
|Racing de Santander vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|11/09/2010
|Valencia vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|08/03/2010
|Valencia vs. Racing de Santander
|0-0
|Primera División
|04/10/2009
|Racing de Santander vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|22/03/2009
|Racing de Santander vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|14/01/2009
|Valencia vs. Racing de Santander
|3-1
|Copa del Rey
|07/01/2009
|Racing de Santander vs. Valencia
|1-1
|Copa del Rey
|01/11/2008
|Valencia vs. Racing de Santander
|2-4
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Real Madrid vs. Villarreal
|Sábado 10 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Elche vs. Celta
|Domingo 11 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 11 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Osasuna
|Domingo 11 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Levante vs. Sevilla
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.
- Valencia suma 4 puntos en el torneo.