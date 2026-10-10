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Dónde ver EN VIVO Racing de Santander vs. Valencia por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Valencia, LaLiga
Santander vs. Valencia, LaLiga

Racing de Santander recibe a Valencia este domingo 11 de octubre por la octava jornada de la LaLiga.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Racing de Santander perdió 0-5 como visitante ante Celta. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes perdió 2-7 como visitante ante Barcelona.

Valencia viene de perder 2-3 como local ante Real Sociedad. El equipo cierra la tabla, 20° de 20, con 4 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Alavés.

El historial entre Racing de Santander y Valencia

Racing de Santander y Valencia se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 13 triunfos de Racing de Santander, 16 de Valencia y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/01/2012Racing de Santander vs. Valencia2-2Primera División
27/08/2011Valencia vs. Racing de Santander4-3Primera División
31/01/2011Racing de Santander vs. Valencia1-1Primera División
11/09/2010Valencia vs. Racing de Santander1-0Primera División
08/03/2010Valencia vs. Racing de Santander0-0Primera División
04/10/2009Racing de Santander vs. Valencia0-1Primera División
22/03/2009Racing de Santander vs. Valencia0-1Primera División
14/01/2009Valencia vs. Racing de Santander3-1Copa del Rey
07/01/2009Racing de Santander vs. Valencia1-1Copa del Rey
01/11/2008Valencia vs. Racing de Santander2-4Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Elche vs. CeltaDomingo 11 de octubre06:0009:0014:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.
  • Valencia suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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