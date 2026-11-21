Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Valencia llega golpeado y con la tabla en contra, mientras que el Rayo necesita cortar una caída que lo dejó sin margen de error. La diferencia de presente entre ambos es grande, y eso le agrega un condimento extra al partido.

No se trata de un duelo cualquiera en la mitad de la tabla: el Rayo quiere alejarse de la zona incómoda y el Valencia necesita puntos urgentes para no complicarse más de lo que ya está.

La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano llega con el sabor amargo de la derrota ante la Real Sociedad, que cortó una racha positiva de dos triunfos consecutivos. Antes de ese tropiezo había goleado 3-0 de local al Celta y había ganado como visitante en Huelva, así que el funcionamiento no es el problema. Está 14° con 12 puntos en 11 partidos, una posición que puede mejorar si vuelve a mostrar la solidez de esos dos triunfos.

El Valencia atraviesa un presente mucho más complicado. Viene de un golpe fuerte como local ante el Real Madrid, que le ganó 3-0, aunque después se sacó la bronca goleando 6-0 de visitante. El problema es la tabla: marcha 19° con apenas 9 puntos en 12 fechas, a un paso del descenso directo, y necesita revertir esa tendencia antes de que la temporada se le escape.

El historial entre Rayo Vallecano y Valencia

El historial entre ambos tiene al Valencia como amplio dominador: de 38 enfrentamientos se quedó con 17 victorias por 8 del Rayo, además de 13 empates. La diferencia de gol también lo respalda, con 67 tantos a favor contra 39 del conjunto madrileño.

Sin embargo, los últimos cruces muestran una paridad notable. De los últimos diez partidos hubo seis empates, y el más reciente, en mayo de 2026, también terminó igualado 1-1. El Valencia no logra una victoria clara desde hace varios encuentros, lo que deja la serie mucho más pareja de lo que indica el historial completo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/05/2026 Valencia vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 01/12/2025 Rayo Vallecano vs. Valencia 1-1 Primera División 19/04/2025 Rayo Vallecano vs. Valencia 1-1 Primera División 07/12/2024 Valencia vs. Rayo Vallecano 0-1 Primera División 12/05/2024 Valencia vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 19/12/2023 Rayo Vallecano vs. Valencia 0-1 Primera División 03/04/2023 Valencia vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 10/09/2022 Rayo Vallecano vs. Valencia 2-1 Primera División 11/04/2022 Rayo Vallecano vs. Valencia 1-1 Primera División 27/11/2021 Valencia vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 09:15 hs

09:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 12:15 hs

12:15 hs Colombia: 10:15 hs

10:15 hs Perú: 10:15 hs

10:15 hs Chile: 12:15 hs

12:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Alavés vs. Deportivo La Coruña Sábado 21 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Sevilla vs. Betis Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Real Madrid vs. Celta Sábado 21 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Barcelona vs. Villarreal Domingo 22 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Racing de Santander vs. Real Sociedad Domingo 22 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Osasuna vs. Málaga Domingo 22 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Getafe vs. Atlético de Madrid Domingo 22 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Levante vs. Elche Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Valencia suma 9 puntos en el torneo.