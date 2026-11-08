Alineaciones de Real Sociedad y Rayo Vallecano por la LaLiga: formaciones probables

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de caer 1-2 ante Athletic Bilbao y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de ganarle 3-0 a Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Sociedad y Rayo Vallecano
Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Luka Sučić, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes. DT: Pellegrino Matarazzo.
Rayo Vallecano (4-3-3): Emil Audero, Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Georgiy Tsitaishvili. DT: Beñat San José.
Bajas y ausentes de Real Sociedad y Rayo Vallecano
Real Sociedad:
- Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Rayo Vallecano:
- Óscar Valentín (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Álvaro García Rivera (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Marash Kumbulla (lesión muscular)
- Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Real Sociedad y Rayo Vallecano: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España
- Estadio: Reale Arena
- Historial: 44 cruces — Real Sociedad ganó 15, Rayo Vallecano ganó 15 y empataron 14
- Último antecedente: 26/04/2026: Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Racing de Santander, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Valencia, sábado 21 de noviembre