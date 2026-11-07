Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Madrid por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Real Madrid llega a Mestalla con la chance de meter presión arriba en la tabla, mientras el Valencia necesita un milagro para salir del fondo. La diferencia de momento entre los dos equipos es abismal.
Para el Madrid es otra final de las muchas que le quedan en el calendario apretado del semestre. Para el Valencia, directamente, es una cuestión de supervivencia en LaLiga.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia está 19° con apenas 9 puntos en 11 partidos, una situación que lo deja al borde del descenso. Viene de ganar en su visita a Elche, un triunfo que le corta una racha floja, pero antes había perdido con Villarreal en casa y empatado sin goles ante Athletic. La localía no le está alcanzando para sumar lo que necesita.
El Real Madrid, en cambio, atraviesa un gran presente. Está tercero con 27 puntos y llega de ganarle a la AEK Athens por 3-2, tras golear 3-0 a Santander y vencer al Barcelona 2-1 en el clásico. Tres victorias al hilo con contundencia ofensiva marcan el momento del equipo, que no afloja el ritmo pese a jugar cada tres días.
El historial entre Valencia y Real Madrid
El historial entre ambos es amplísimo, con 73 enfrentamientos en los que el Real Madrid saca una ventaja clara: 42 victorias contra 16 del Valencia y 16 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 148 contra 89.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Valencia vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|01/11/2025
|Real Madrid vs. Valencia
|4-0
|Primera División
|05/04/2025
|Real Madrid vs. Valencia
|1-2
|Primera División
|03/01/2025
|Valencia vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|02/03/2024
|Valencia vs. Real Madrid
|2-2
|Primera División
|11/11/2023
|Real Madrid vs. Valencia
|5-1
|Primera División
|21/05/2023
|Valencia vs. Real Madrid
|1-0
|Primera División
|02/02/2023
|Real Madrid vs. Valencia
|2-0
|Primera División
|11/01/2023
|Real Madrid vs. Valencia
|1-1
|Super Cup
|08/01/2022
|Real Madrid vs. Valencia
|4-1
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Málaga vs. Racing de Santander
|Sábado 7 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|Sábado 7 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Villarreal vs. Getafe
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 9 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 27 puntos tras vencer a AEK Athens, Santander y Barcelona.