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Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Madrid por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia vs. Real Madrid, LaLiga
Valencia vs. Real Madrid, LaLiga

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Real Madrid llega a Mestalla con la chance de meter presión arriba en la tabla, mientras el Valencia necesita un milagro para salir del fondo. La diferencia de momento entre los dos equipos es abismal.

Para el Madrid es otra final de las muchas que le quedan en el calendario apretado del semestre. Para el Valencia, directamente, es una cuestión de supervivencia en LaLiga.

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La actualidad de ambos equipos

El Valencia está 19° con apenas 9 puntos en 11 partidos, una situación que lo deja al borde del descenso. Viene de ganar en su visita a Elche, un triunfo que le corta una racha floja, pero antes había perdido con Villarreal en casa y empatado sin goles ante Athletic. La localía no le está alcanzando para sumar lo que necesita.

El Real Madrid, en cambio, atraviesa un gran presente. Está tercero con 27 puntos y llega de ganarle a la AEK Athens por 3-2, tras golear 3-0 a Santander y vencer al Barcelona 2-1 en el clásico. Tres victorias al hilo con contundencia ofensiva marcan el momento del equipo, que no afloja el ritmo pese a jugar cada tres días.

El historial entre Valencia y Real Madrid

El historial entre ambos es amplísimo, con 73 enfrentamientos en los que el Real Madrid saca una ventaja clara: 42 victorias contra 16 del Valencia y 16 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 148 contra 89.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Valencia vs. Real Madrid0-2Primera División
01/11/2025Real Madrid vs. Valencia4-0Primera División
05/04/2025Real Madrid vs. Valencia1-2Primera División
03/01/2025Valencia vs. Real Madrid1-2Primera División
02/03/2024Valencia vs. Real Madrid2-2Primera División
11/11/2023Real Madrid vs. Valencia5-1Primera División
21/05/2023Valencia vs. Real Madrid1-0Primera División
02/02/2023Real Madrid vs. Valencia2-0Primera División
11/01/2023Real Madrid vs. Valencia1-1Super Cup
08/01/2022Real Madrid vs. Valencia4-1Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Málaga vs. Racing de SantanderSábado 7 de noviembre07:0010:0014:00
Espanyol vs. Deportivo La CoruñaSábado 7 de noviembre09:1512:1516:15
Osasuna vs. Athletic BilbaoSábado 7 de noviembre11:3014:3018:30
Elche vs. BetisDomingo 8 de noviembre07:0010:0014:00
Real Sociedad vs. Rayo VallecanoDomingo 8 de noviembre09:1512:1516:15
Villarreal vs. GetafeDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Celta vs. LevanteDomingo 8 de noviembre11:3014:3018:30
Atlético de Madrid vs. BarcelonaDomingo 8 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Valencia suma 9 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 27 puntos tras vencer a AEK Athens, Santander y Barcelona.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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