Hull y Brighton se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el MKM Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hull recibe a Brighton este domingo 22 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el MKM Stadium. Hull viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 2-0 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hull y Brighton

Hull (5-3-2): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Elliot Stroud, Tim Iroegbunam, Lucas Gourna-Douath, Regan Slater, Mohamed Belloumi, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Bajas y ausentes de Hull y Brighton

Hull:

Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Hidemasa Morita (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)

Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Brighton:

Zadok Yohanna (golpe)

Evan Ferguson (lesión de tobillo)

Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Pascal Struijk (ausencia)

Femi Azeez (lesión muscular)

Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Hull y Brighton: todo lo que hay que saber

Día: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: MKM Stadium

MKM Stadium Historial: 27 cruces — Hull ganó 6, Brighton ganó 11 y empataron 10

27 cruces — Hull ganó 6, Brighton ganó 11 y empataron 10 Último antecedente: 16/02/2016: Hull 0-0 Brighton

16/02/2016: Hull 0-0 Brighton Próximo partido de Hull: vs. Crystal Palace, domingo 29 de noviembre

vs. Crystal Palace, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Brighton: vs. Newcastle, domingo 29 de noviembre