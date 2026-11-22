Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre en El Sardinero por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. Racing de Santander viene de ganarle 2-1 a Málaga y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 1-0 a Rayo Vallecano y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Racing de Santander y Real Sociedad

Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Pablo Ramón Parra, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Sergio Canales, Matteo Prati, Iker Luque Sierra, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Luka Sučić, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson. DT: Pellegrino Matarazzo.

Bajas y ausentes de Racing de Santander y Real Sociedad

Racing de Santander:

Manu Hernando (lesión en el muslo)

Álvaro Mantilla (rotura de ligamentos cruzados)

Real Sociedad:

Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Ander Barrenetxea (lesión isquiotibial)

Alex Marchal (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Jon Balda (ausencia)

La previa de Racing de Santander y Real Sociedad: todo lo que hay que saber

Día: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España

09:15 de México, 12:15 de Argentina, 16:15 de España Estadio: El Sardinero

El Sardinero Historial: 34 cruces — Racing de Santander ganó 8, Real Sociedad ganó 19 y empataron 7

34 cruces — Racing de Santander ganó 8, Real Sociedad ganó 19 y empataron 7 Último antecedente: 18/07/2026: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander

18/07/2026: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander Próximo partido de Racing de Santander: vs. Levante, viernes 27 de noviembre

vs. Levante, viernes 27 de noviembre Próximo partido de Real Sociedad: vs. Sevilla, domingo 29 de noviembre