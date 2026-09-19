Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Sociedad por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia y Real Sociedad se enfrentan este domingo 20 de septiembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 7 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia vs. Real Sociedad, LaLiga
Valencia vs. Real Sociedad, LaLiga

Real Sociedad visita a Valencia este domingo 20 de septiembre en el Estadio Mestalla por la séptima jornada de la LaLiga.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

Valencia ganó 1-0 como visitante ante Alavés en la fecha anterior. Valencia está 19° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Sevilla.

En su último compromiso, Real Sociedad perdió 1-2 como local ante Bournemouth. El conjunto marcha 13° con 7 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Atlético.

El historial entre Valencia y Real Sociedad

Valencia y Real Sociedad se enfrentaron 60 veces en los últimos años: 23 triunfos de Valencia, 18 de Real Sociedad y 19 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/05/2026Real Sociedad vs. Valencia3-4Primera División
16/08/2025Valencia vs. Real Sociedad1-1Primera División
19/01/2025Valencia vs. Real Sociedad1-0Primera División
28/09/2024Real Sociedad vs. Valencia3-0Primera División
16/05/2024Real Sociedad vs. Valencia1-0Primera División
27/09/2023Valencia vs. Real Sociedad0-1Primera División
25/02/2023Valencia vs. Real Sociedad1-0Primera División
06/11/2022Real Sociedad vs. Valencia1-1Primera División
06/02/2022Valencia vs. Real Sociedad0-0Primera División
21/11/2021Real Sociedad vs. Valencia0-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sevilla vs. BarcelonaSábado 19 de septiembre13:0016:0021:00
Getafe vs. MálagaDomingo 20 de septiembre06:0009:0014:00
Atlético de Madrid vs. Real MadridDomingo 20 de septiembre08:1511:1516:15
Deportivo La Coruña vs. BetisDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30
Villarreal vs. LevanteDomingo 20 de septiembre10:3013:3018:30

En síntesis

  • Valencia y Real Sociedad se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Valencia suma 4 puntos en el torneo.
  • Real Sociedad suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones