Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Real Sociedad por la jornada 7 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad visita a Valencia este domingo 20 de septiembre en el Estadio Mestalla por la séptima jornada de la LaLiga.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
Valencia ganó 1-0 como visitante ante Alavés en la fecha anterior. Valencia está 19° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Sevilla.
En su último compromiso, Real Sociedad perdió 1-2 como local ante Bournemouth. El conjunto marcha 13° con 7 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Atlético.
El historial entre Valencia y Real Sociedad
Valencia y Real Sociedad se enfrentaron 60 veces en los últimos años: 23 triunfos de Valencia, 18 de Real Sociedad y 19 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/05/2026
|Real Sociedad vs. Valencia
|3-4
|Primera División
|16/08/2025
|Valencia vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|19/01/2025
|Valencia vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|28/09/2024
|Real Sociedad vs. Valencia
|3-0
|Primera División
|16/05/2024
|Real Sociedad vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|27/09/2023
|Valencia vs. Real Sociedad
|0-1
|Primera División
|25/02/2023
|Valencia vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|06/11/2022
|Real Sociedad vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|06/02/2022
|Valencia vs. Real Sociedad
|0-0
|Primera División
|21/11/2021
|Real Sociedad vs. Valencia
|0-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sevilla vs. Barcelona
|Sábado 19 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Málaga
|Domingo 20 de septiembre
|06:00
|09:00
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Madrid
|Domingo 20 de septiembre
|08:15
|11:15
|16:15
|Deportivo La Coruña vs. Betis
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
|Villarreal vs. Levante
|Domingo 20 de septiembre
|10:30
|13:30
|18:30
En síntesis
- Valencia y Real Sociedad se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la jornada 7 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 4 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 7 puntos en el torneo.