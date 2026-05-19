El regreso de Mourinho, con más me gusta que los fichajes de Mbappé o Cristiano Ronaldo

Salvo giro de 180°, José Mourinho volverá al Real Madrid. Lo hará a partir del próximo lunes, cuando los merengues terminen su participación en la Liga española frente al Athletic Club de Bilbao. A la espera del anuncio oficial, el retorno del portugués al estadio Santiago Bernabéu ya es historia viva de las redes sociales. Superó a los anuncios de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en los posteos de Fabrizio Romano.

Hasta la fecha, el fichaje de Mbappé fue la publicación del periodista italiano con más “likes” en redes sociales. Un total de 634.000 me gusta aparecen hasta la fecha cuando hablamos de lo que ha sido uno de los culebrones de verano más importantes en la historia del mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo, en su segunda etapa en el Manchester United, alcanzó los 568.000.

Pero ahora el rey es Mourinho. No han pasado ni 24 horas desde la publicación en Twitter por parte de Fabrizio Romano y, en este momento, el retorno de “The Special One” tiene ya 657.000 “likes”. Un ejemplo perfecto del hermetismo que se vive en el Real Madrid alrededor del presente del club; también del legado que dejó el portugués en un estadio donde las Champions ganadas años después de su salida no pueden entenderse sin su influencia en el equipo. A partir del lunes empieza una nueva era.

Si nada se tuerce, Mourinho firmará con Real Madrid por dos temporadas. Lo hará por la posibilidad de volver a dirigir a un gran club y con la chance de extender su vínculo contractual otros 12 meses en caso de acuerdo conjunto. Supone el tercer entrenador bajo la administración de Florentino Pérez en tener una segunda etapa en la entidad. Los precedentes con Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti dan sentido a dicha operación.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Se espera que el Real Madrid haga todo oficial el día lunes. Todo ello para que José Mouriño empiece a trabajar durante la Copa del Mundo en una ciudad deportiva de Valdebebas donde se necesitan horas y horas para solventar la situación futbolística del equipo. José ya tiene el anuncio con más me gusta en la historia de los Here We Go.

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Partido de despedidas en Real Madrid

Será el último partido de varios nombres importantes en los últimos 15 años. Dani Carvajal se despedirá del estadio Santiago Bernabéu frente al Athletic Club de Bilbao. Lo hará de la mano de un Álvaro Arbeloa que no continuará en la plantilla del primer equipo tras su interinato en estos meses. Otros nombres como David Alaba tendrán el mismo destino.

También, y pese a que no jugarán, se espera que otros miembros de la plantilla como Dani Ceballos se despidan como jugadores del Real Madrid. Se vienen cambios en un conjunto blanco donde tampoco se descarta la posibilidad de que Raúl Asencio, Fran García y Franco Mastantuono abandonen el plantel por diferentes motivos. Mourinho llega para cambiar todo, tal y como ocurrió en el año 2010.

Datos claves

José Mourinho regresará al Real Madrid y firmará un contrato por dos temporadas fijas.

regresará al y firmará un contrato por dos temporadas fijas. El periodista Fabrizio Romano alcanzó 657.000 likes en Twitter con el anuncio del portugués.

alcanzó en Twitter con el anuncio del portugués. El lateral Dani Carvajal se despedirá del club este domingo ante el Athletic de Bilbao.