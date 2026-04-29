Richard Rios, primera voz del Benfica en hablar del posible fichaje de José Mourinho por Real Madrid

Fue la noticia de la jornada en el universo Real Madrid. Florentino Pérez tendría a su candidato preferido para tomar las riendas del equipo a partir del próximo verano y este no es otro que José Mourinho. En tiempos donde tanto se habla del posible regreso del portugués al estadio Santiago Bernabéu, Richard Ríos es la primera voz oficial del Benfica en hablar sobre el tema.

En charla con Diario AS, el colombiano analizó su primera temporada en Portugal y todos los rumores que unen a Mourinho con el Real Madrid. No es la primera vez que ocurre, pero sí es muy similar a todo el contexto que se dio en el año 2010 para que llegase al estadio Santiago Bernabéu. Richard Ríos espera que continúe en un Benfica donde fue el gran fichaje del año.

“¿Si le veo volviendo al Real Madrid? No sé, la verdad. Por mí, espero que no, que siga conmigo. Cada día es un aprendizaje a su lado”, palabras del cafetero. La información estalló ayer con los reportes de The Athletic. Se habla del portugués como el mejor candidato para Florentino Pérez. Nombres como Jürgen Klopp, Didier Deschamps o Mauricio Pochettino, quienes le siguen en la balanza, son analizados por el conjunto blanco para la próxima temporada.

Consultado sobre el valor principal del portugués, Richard Ríos señala una mentalidad obsesiva y necesaria para triunfar en la élite. La cabeza de José es lo que más le atrae de trabajar con el luso: “Lo que más me gusta de Mourinho es su personalidad. Tiene un carácter tremendo y te motiva como nadie. Te tiene como referencia. Su carrera es increíble, lleva muchos años y lo ha ganado todo. Nunca le ves perder la ambición. Sigue con ella intacta. Eso me motiva a mí como jugador a querer más”.

Mourinho sería el máximo candidato para tomar Real Madrid ahora mismo: GETTY

El Real Madrid ya había descartado que Álvaro Arbeloa siga como entrenador la próxima temporada. La Junta Directiva comandada por Pérez entendería que se necesita un entrenador de élite que pueda poner orden en un vestuario plagado de críticas en estas fechas. A la espera de que hablen los directivos del Benfica, Ríos supone la primera voz oficial en pedirle a José Mourinho que no abandone Lisboa por la capital española.

Publicidad

La cláusula de Mourinho para dejar Benfica

Por 3 o 4 millones de euros, tanto Benfica como José Mouriño pueden desprenderse del otro en esta temporada. El acuerdo revelado por diferentes medios de comunicación se extenderá hasta 10 días después del último partido de las Águilas en la presente temporada. Real Madrid no decidirá su entrenador hasta que termine el último compromiso de Arbeloa por LaLiga.

Tanto Mou como Benfica firmaron dicha cláusula en el inicio de su segunda aventura juntos. Lo hicieron en una temporada donde los capitalinos no han podido confirmar títulos oficiales y dónde se encuentran a 7 puntos del líder Porto en la clasificación general de la Liga. Si los rumores van bien encaminados, Mourinho podría firmar oficialmente como entrenador del Real Madrid sobre la última semana de mayo o inicios de junio.

Datos claves

Richard Ríos expresó su deseo de que José Mourinho continúe como técnico del Benfica .

expresó su deseo de que continúe como técnico del . El Real Madrid descartó la continuidad de Álvaro Arbeloa como entrenador para la próxima temporada.

descartó la continuidad de como entrenador para la próxima temporada. La cláusula de rescisión de Mourinho con el club portugués oscila entre 3 y 4 millones.