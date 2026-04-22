Kylian Mbappé ya eligió a José Mourinho como el nuevo DT del Real Madrid

La decisión ya está tomada. Solo falta que termine la temporada 2025/2026 para que Álvaro Arbeloa, que reemplazó a Xabi Alonso luego de la derrota con el Barcelona en la Supercopa de España, deje de ser el entrenador del equipo principal del Real Madrid. Luego habrá que ver si regresa al rol que ocupaba como formador o si decide hacer su camino en otro club.

Es que las cosas no le salieron bien, por lo menos en cuanto a lo visible que son los resultados. En su debut al mando del plantel fue eliminado por el Albacete de la Copa del Rey. En LaLiga está a 6 unidades del Barcelona a falta de 6 fechas para el cierre y en la Champions League fue desplazado en los Cuartos de Final por el Bayern Munich.

Es por eso que por los pasillos del Estadio Santiago Bernabéu se escuchan diferentes perfiles para ocupar el puesto de estratega. Zinedine Zidane, que tuvo dos ciclos como técnico del Real Madrid, fue el primer apuntado, pero está todo dado para que tome las riendas de la Selección de Francia en lugar de Didier Deschamps luego de la Copa del Mundo 2026.

Incluso, Deschamps también es uno de los que circula como una alternativa junto a otros nombres como los de Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp y Lionel Scaloni. Sin embargo, en las últimas horas, medios de comunicación de España reportaron que a varios de los integrantes de la comisión directiva les gustaría que José Mourinho tenga una nueva oportunidad.

Y al que evidentemente también le entusiasma esta opción es a Kylian Mbappé, que dejó ver su opinión en una publicación de la cuenta de la red social Instagram ‘Score90’. El delantero francés le dio like a la imagen en la que se lo ve junto a José Mourinho y Arda Guler, todos con la indumentaria de la Casa Blanca.

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Los partidos que le quedan al Real Madrid en la temporada

Ya afuera de la Champions League, al Real Madrid solo le queda terminar de la mejor manera LaLiga, en la cual, de todas formas, aún tiene opciones matemáticas de ser campeón, aunque para eso depende de que el Barcelona deje puntos en el camino.

De momento se ubica segundo con 73 puntos, con chances de acortar distancias principalmente con el Clásico de España del 10 de mayo en el Camp Nou. Después también debe medirse con: Real Betis, Espanyol, Oviedo, Sevilla y Athletic Club de Bilbao.

En síntesis

Álvaro Arbeloa dejará de ser el entrenador del Real Madrid al finalizar la temporada 2025/2026.

dejará de ser el entrenador del al finalizar la temporada 2025/2026. Kylian Mbappé mostró su apoyo a José Mourinho con un “like” en redes sociales.

mostró su apoyo a con un “like” en redes sociales. El Real Madrid se ubica segundo en LaLiga con 73 puntos, a seis del Barcelona.