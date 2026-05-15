Mourinho avisa al Real Madrid: “Recibí una oferta de renovación del Benfica”

El actual entrenador de las Águilas, tajante sobre su futuro. Mensaje directo al Real Madrid e igualmente a un Benfica que le quiere retener.

Novedades para el Real Madrid y el Benfica. José Mourinho confirma que el equipo portugués ha movido ficha de manera oficial para renovarle. En este momento, “The Special One” descarta tomar decisiones sobre una carrera que se debate entre el Bernabéu y el Estadio Da Luz. Mensaje directo a la espera de la última jornada de la Liga.

“El miércoles recibí una oferta de renovación de contrato del Benfica. La oferta se la entregaron a mi agente, pero no quise verla, enterarme de ella ni analizarla. Solo lo haré a partir del domingo, diría que el domingo”, palabras de José Mourinho mientras en Real Madrid todos los medios hablan de un posible retorno del portugués.

Consultado por si justamente ha recibido ofertas de la capital española, Mourinho fue tajante en su mensaje: “En cuanto al Real Madrid, nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura. Pero si me lo hubieran dicho, habría respondido exactamente lo mismo”.

“La semana que viene será importante para mí, para mi futuro, y también para el Benfica. Cuando termine la temporada, el Benfica tiene que empezar a pensar en la siguiente. Pero, según el contrato y el acuerdo que firmé al llegar, tenemos este plazo de unos días para ver qué pasa y tomar una decisión”, finalizaba un José Mouriinho que de momento pasa la decisión de su futuro a los próximos días.

Mourinho descarta haber hablado con Real Madrid hasta la fecha: GETTY

Recordemos que el Benfica se juega la Champions en estas horas. Son terceros con 77 puntos y a 2 de un Sporting de Lisboa que marca la última plaza de la Copa de Europa. Visita al Estoril mientras “los leones” serán locales ante el Gil Vicente. Tras ello, José Mourinho definirá su futuro tras un regreso a Portugal donde no pudo frenar a un Porto que ya se quedó con el título un par de semanas atrás.

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“Me duele. Porque, como bien dices, es un amigo. Uno de los que lo dio todo por mí cuando era su jugador, y ahora que es el entrenador del Real Madrid, esa conexión siempre permanece… Claro que, al ser entrenador, me motiva aún más que las cosas vayan bien”, empezaba Mourinho en una rueda de prensa donde solo le habló de la casa blanca a gran escala. En las próximas jornadas habrá más novedades.

Mourinho defiende a quien fuese su lateral por derecha en el Bernabéu: “Pero así es la vida de un entrenador. Suelo bromear con mis exjugadores que se convierten en entrenadores, diciéndoles: ‘Esperen un par de años y verán cuántas canas les salen’. Y entonces se dan cuenta de que ser jugador es más fácil que ser entrenador. Estoy contento con lo que ya ha conseguido”.

Datos claves

José Mourinho confirmó que el Benfica presentó una oferta oficial para renovar su contrato.

confirmó que el presentó una oferta oficial para renovar su contrato. El entrenador definirá su futuro profesional a partir del próximo domingo tras finalizar la temporada.

tras finalizar la temporada. Mourinho negó haber recibido ofertas del Real Madrid o contactos con su directiva actualmente.