El Control Económico de LaLiga española, más cerca de Conmebol

Operaciones desbordadas, gastos absolutamente históricos y competiciones cada vez más separadas en Europa por la diferencia económica. Así se encuentra el mercado de fichajes en pleno año 2026 y con competiciones como LaLiga española viendo todo de reojo. Desde BOLAVIP hablamos con Marta Alonso, Directora Adjunta a Dirección General Corporativa de LALIGA, sobre las charlas constantes que existen entre la competición europea y las diferentes ligas sudamericanas para mitigar los efectos negativos de lo que ocurre en la Premier League.

Desde el primer escalón de una pirámide que ha desatado una inflación a nivel global en cuanto al gasto en fichajes. El problema no pasa por las comisiones millonarias que se llevan los agentes con los presupuestos inflados por operaciones en Inglaterra. Por lo menos no es el primer problema, pero sí la consecuencia de un posible escenario donde diferentes clubes entren en una vorágine financiera que pueda llevarlos a la quiebra. El famoso Control Económico de LaLiga ya es consultado por competiciones como Brasil o incluso en la Concacaf.

“Sí que hemos estado trabajando con la delegación de Brasil para explicarles sobre nuestro modelo económico. Trabajamos mucho con Argentina en cuanto a la lucha contra la piratería. Con la Concacaf hemos trabajado en toda la parte de que es necesario un control económico. Desde LaLiga tenemos pleno convencimiento del potencial económico de las ligas de Latinoamérica. Tienen un gran potencial de crecimiento y podrían retener más talento en el futuro”, nos explica Marta Alonso en una charla con diferentes medios internacionales donde BOLAVIP dijo presente.

El control económico de LaLiga ha cambiado el torneo. Se terminaron los tiempos de deudas con Hacienda e incluso de sueldos con los jugadores. Aquella huelga de futbolistas en el año 2015 fue el último gran episodio oscuro de un cambio financiero en todo el torneo que ha permitido apostar por la sostenibilidad en toda España. Existen quienes se quejan por la diferencia de gasto e inversión en el mercado de fichajes, pero desde la competición defienden un modelo que ya es consultado incluso desde el otro lado del Atlántico.

Alonso no duda cuando responde a BOLAVIP del interés que existe desde Conmebol por conocer las variantes de este control económico. Los trabajos conjuntos con ligas como la brasileña, el mercado más fuerte del territorio Conmebol, van de la mano con otros como Concacaf, donde se entiende que más pronto que tarde habrá que ponerle un límite al gasto que los clubes pueden realizar cada 6 meses. En el ecosistema planteado actualmente algunos se benefician y otros sufren.

Marta Alonso, una figura clave en el Control Económico de LaLiga: GETTY

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“Es cierto que la inflación que se vive favorece a unos y a otros no, porque genera una brecha económica en el torneo entre quienes venden y quienes no. Ya lo vimos por ejemplo con los clubes que fueron al Mundial de Clubes. Las ligas pueden quedar desproporcionadas. Desde LaLiga intentamos siempre que no haya ese desbalance competitivo. Desde LaLiga trabajamos con varias ligas de Latinoamérica, hemos tenido hasta delegaciones de Ecuador. Recientemente vino una delegación de Brasil para explicarles del control económico”, más reflexiones de Marta Alonso en BOLAVIP.

Los retos del Control Económico de LaLiga de cara al futuro

Marta Alonso también comenta la necesidad de adaptarse a los cambios. La constante inflación y nuevas regulaciones obligan a charlas constantes entre todas las partes involucradas: “Nosotros cada año y con cada mercado de fichajes de verano, consultamos con los clubes para ver qué puede cambiar. Esa ronda de consultas dura casi un mes. Nuestra norma es una norma viva que va cambiando tanto por criterio de LaLiga o por pedidos de los clubes. Nos queremos adaptar siempre al mercado europeo o Mundial”.

“A nosotros desde la temporada 2024/2025 no nos preocupa la situación económica de los clubes, pero sí las operaciones que por ejemplo se dan en Inglaterra y que generan una inflación en el mercado. Tenemos grupos de trabajo con UEFA y el resto de las ligas para trabajar el futuro de la economía de este deporte. Todos queremos que el negocio sea viable y que la sostenibilidad de los clubes sea igual para todos”, más reflexiones de la Directora Adjunta a Dirección General Corporativa de LALIGA en BOLAVIP.

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