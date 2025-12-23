Jorge Valdano avisa a Vinicius sobre el gran peligro de recibir silbidos de los hinchas de Real Madrid: “Si te escondes, no vales para el club”

Fin de año caliente en un Real Madrid donde sin dudas uno de los nombres más apuntados pasa por la figura de Vinicius. El brasileño ha vivido uno de sus años más pobres en las últimas temporada por un club donde incluso ya hubo grandes silbidos ante Sevilla el pasado fin de semana. Jorge Valdano avisa al brasileño sobre como salir de este roce con las gradas del Santiago Bernabéu para retornar a ese rol de crack del que disfrutaba no mucho tiempo atrás.

“Debo decir que esto que ha vivido Vinicius lo ha vivido media humanidad futbolística en el Santiago Bernabéu. El Bernabéu no es un campo fácil cuando las cosas no salen y Vinicius está sufriendo ahora la consecuencias…A mí me pitaron durante un tiempo largo en el Bernabéu y es duro…En esos momentos hay que mantener una cierta frialdad y tener la valentía de tener la pelota, de pedirla en todo momento y no esconderte…Si no… no vales para el Real Madrid”, empezaba Jorge Valdano en Movistar en las últimas horas.

Para el argentino solo hay una forma de salir de este momento. Jugar, pedirla y por encima de todo reconocer la soberanía del público es el único camino para poder volver a sentirse parte del corazón madridista. Se vienen semanas vitales donde habrá derbi de la capital española y puede que un Clásico para buscar el título de la Supercopa de España.

Jorge Valdano no niega que la racha de más de 15 partidos sin goles del brasileño también son vitales para entender lo que viene ocurriendo con su figura en el feudo blanco: “Lo va a resolver jugando…Vinicius lleva muchos partidos sin marcar goles y sin pesar como pesaba dentro del campo, y esto también contribuye a esta insatisfacción del público…A nada que Vinicius recupere su nivel recuperará también los aplausos”.

El Bernabéu silbó de manera contundente a Vinicius ante Sevilla: GETTY

“Vinicius en cada partido le estamos pidiendo que se contenga, sobre todo en la gesticulación…No le hace bien al equipo, ni a Vinicius, ni a su imagen”, finalizaba en Movistar el argentino sobre la última gran manifestación del Bernabéu con un jugador entendido como balón de oro no mucho tiempo atrás. Betis a inicios de enero, el primer desafío en el aire.

Real Madrid renovó a su Lamine Yamal

Apunten el nombre de Gabri Valero de cara a los próximos años. Se trata de una joya de 18 años del Real Madrid que juega como extremo por derecha y cuyos extractos en redes sociales han sido ya motivo de todo tipo de comparaciones con Lamine Yamal. Para muchos, sin dudas estamos ante una de las grandes promesas de la Casa Blanca.

Diario AS confirma que seguirá ligado a la entidad hasta como mínimo el año 2030. Será una de las grandes apuestas del club para los próximos años e igualmente, un seguro para buscar seguir teniendo presencia en una Selección de España donde Real Madrid ha venido perdiendo peso en los últimos lustros. La usa la 7 en Valdebebas.

Datos claves

