“Julián Alvarez reconoce que se equivocó”

La trama Julián Alvarez acapara todo en el Atlético de Madrid por estas fechas. El regreso del 9 a los entrenamientos de Diego Pablo Simeone es el principal tema de conversación en una entidad donde no pretenden dejarlo salir rumbo a Barcelona. A la espera de lo que ocurra, por España ya hablan de un delantero que se arrepiente de las formas con las cuales pujó por unirse a los culés.

“Ya no esconde en la caseta a sus compañeros que se ha equivocado. Es algo que se escuchaba hace bien poco, que se verbalizaba por parte de Julián hacia sus compañeros. Él ya no esconde que se ha equivocado, en el fondo, pero sobre todo en las formas”, palabras del periodista Miguel Talavera en El Larguero de La Cadena SER. Se vienen las últimas semanas del mercado de verano.

El argentino entendería que sus palabras durante la Copa del Mundo no ayudaron en la trama. También que no era el momento de pujar por salir de un club donde se le ha convertido en la bandera de todo un proyecto: “Julián se ha reunido con sus compañeros, ha hablado con ellos y les ha dicho que su compromiso con el club y con la camiseta es total. Mientras esté con el Atlético, compromiso total”.

Recordemos que todo estalló en plena Copa del Mundo. Si bien nunca nombró al Barcelona, Julián Alvarez pidió de manera pública a la entidad dejar de ser colchonero. Un hecho que ni mucho menos cayó bien en la directiva de un club donde ahora mismo la postura no cambia: o los culés pagan la cláusula o se quedan sin el 9 de Calchín.

Barcelona seguirá intentando el fichaje de Julián Alvarez: GETTY

Veremos qué ocurre con el tiempo, así como con las reacciones de la hincha colchonera. En menos de una semana el Atlético de Madrid juega ante su gente vs. Málaga. Se espera que ahí diga presente Julián Alvarez en lo que será su primer encuentro con las gradas del estadio rojiblanco. Mientras aguarda por novedades en la ciudad condal, La Araña reconocería que falló en las formas de buscar poner rumbo al Camp Nou.

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