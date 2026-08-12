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Mourinho confesó su obsesión por Messi cuando llegó por primera vez al Real Madrid: “Me daba pesadillas”

En su nuevo documental, Mourinho reveló algunas de las claves de su primer ciclo en Real Madrid. Frenar a Messi, el mayor de los retos a los que se sometió.

Mourinho reveló que Messi le daba pesadillas.
© GETTYMourinho reveló que Messi le daba pesadillas.

Se estrena por estas fechas el documental de José Mourinho. El nuevo entrenador del Real Madrid repasa una carrera marcada por sus enfrentamientos con el Fútbol Club Barcelona de Lionel Andrés Messi. Revela por medio de la plataforma Netflix su obsesión con intentar frenar al mejor futbolista de todos los tiempos. Pesadillas y noches enteras en un vilo fueron el pan de cada día.

“Era como una pesadilla. ¿Qué podíamos hacer para detenerlo?. Me daba pesadillas. Me pasé noches enteras pensando en cómo detenerlo”, analiza José Mourinho en el documental que ya puede verse en Netflix. En este analiza su paso por clubes de la talla de Chelsea, Real Madrid o Manchester United, pero hay decenas de extractos meramente relacionados con la figura del capitán de la Selección argentina. Aquellos enfrentamientos marcaron a una generación.

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Mourinho llegaba al Real Madrid con el objetivo de frenar al mejor Barcelona en la historia. Desde el verano del año 2010 hasta el del 2013 tuvo diferentes enfrentamientos frente a un equipo absolutamente histórico. Todo ello con Messi en pleno ascenso en cuanto a su rendimiento individual se refiere y con un conjunto blanco que lo había padecido sin ninguna solución durante varias temporadas. The Special One no duda de su obsesión por frenar al 10.

Incluso exjugadores del portugués en aquella época como Sami Khedira revelan lo que eran las charlas prepartido ante los culés. Su actual asistente en este segundo ciclo por Real Madrid confiesa cómo el análisis para intentar frenar al equipo de Pep Guardiola se centraba básicamente todo el tiempo en la figura del argentino.

“Mientras nos preparábamos para los partidos contra el Barcelona, hablábamos 2 minutos sobre el Barcelona y 40 minutos sobre Messi. Él preparaba cada detalle por separado. Cambiaba jugadores: a veces Pepe era el ‘6’, a veces Ramos… lo más importante era detener a Messi”, revela Khedira. Durante aquellos años se vivieron algunos de los mejores clásicos del fútbol español que puedan recordarse. Para The Special One, la primera gran versión de La Pulga era motivo suficiente para no dormir de noche.

El historial de Mourinho vs. Messi con Real Madrid

Messi le marcó 13 goles y 3 asistencias en 17 partidos por aquellos años. Eso sí, el rendimiento o historial fue más parejo de lo que se recuerda. Seis triunfos para Barcelona, mismo número de empates y un total de 5 triunfos del Real Madrid, balance general de una rivalidad con pocos precedentes en la historia moderna de este juego.

Messi, la gran obsesión de Mourinho en su primer paso por Real Madrid: GETTY

Messi, la gran obsesión de Mourinho en su primer paso por Real Madrid: GETTY

“Durante mi tiempo en España, sentí que el tiempo se detuvo y todos los ojos estaban puestos en lo mejor. El mejor Barcelona, el mejor Messi, el mejor Cristiano y el mejor Real Madrid. Guardiola. Mourinho. Sentí que era como un guion”, recuerda el luso en su documental. Aquellos 36 meses, para muchos, fueron la pieza angular de una rivalidad que alcanzó niveles nunca antes vistos.

Datos claves

  • José Mourinho reveló en su documental de Netflix su obsesión por frenar a Messi.
  • Lionel Messi le anotó 13 goles en 17 partidos a Mourinho con el Madrid.
  • Sami Khedira confirmó que Mourinho dedicaba 40 minutos de las charlas a Messi.
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