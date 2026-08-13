Mientras define el futuro de Julián Alvarez, Atlético de Madrid descartó que Cristiano Ronaldo pudiese llegar al club antes de Qatar 2022

Julián Alvarez sigue en la mira de todos. Mientras tanto, el presidente del Atlético Madrid descarto que CR7 llegase a la entidad en 2022.

El futuro de Julián Alvarez deja de ser por algunos momentos el único tema de conversación en el Atlético de Madrid. En medio de lo que supuso el primer cara a cara con Diego Pablo Simeone en la ciudad deportiva de los rojiblancos, el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, analizó todo tipo de temas con el medio kuwaití Super. Respondió a todos los rumores que existían sobre un posible fichaje de Cristiano Ronaldo en el año 2022.

Por aquel entonces el portugués buscaba salir del Manchester United por su mala relación con Erik Ten Hag. Sonaron todo tipo de destinos para el máximo goleador en la historia de este juego, incluido un Atlético de Madrid que por aquel entonces buscaba delanteros. El presidente Enrique Cerezo descartó que la operación fuera siquiera viable en algún momento. No pone en duda lo deportivo y sí sobre lo que rodea la figura del portugués en su paso por España.

“Cristiano Ronaldo es sin duda un jugador fantástico, pero no podría haber jugado para el Atlético de Madrid… Cualquier equipo habría estado encantado de contar con un jugador de su calibre”, palabras de Enrique Cerezo sobre el actual delantero de Al-Nassr. Tras un verano sin mayores novedades, finalmente el portugués se iría al fútbol de Arabia Saudita tras el Mundial 2022.

Hablar de Cristiano Ronaldo y Atlético de Madrid en la misma frase supone un dolor de cabeza para los colchoneros. No solamente por las dos finales de UEFA Champions League disputadas ante el ícono del Real Madrid. Este marcó en un total de 25 de 35 partidos al equipo de Diego Pablo Simeone en su paso por el conjunto blanco de la capital española. Unir los caminos de dichas entidades no habría sido aceptado por toda la masa del club colchonero.

Cristiano Ronaldo y Atlético Madrid, una unión imposible: GETTY

Finalmente los rumores quedan aclarados por parte de Enrique Cerezo. Todo ello en tiempos donde el futuro de Julián Alvarez es uno de los grandes temas de conversación en el Atlético de Madrid. De momento los rojiblancos no cambian su postura alrededor de la posibilidad de vender al argentino rumbo al Barcelona. Se espera incluso que el 9 de Lionel Scaloni en la selección albiceleste este sea titular en el choque frente a Málaga de la próxima semana.

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Cuti Romero aterriza pronto en Madrid

40 millones de euros pagará el Atlético de Madrid por el central del Tottenham. Todo ello en una operación buscada desde hace varios años y donde el casi descenso de los Spurs a la segunda división del campeonato británico finalmente hizo posible uno de los fichajes más pedidos por Diego Pablo Simeone. Veremos si puede ser o no otro motivo para convencer a Julián Alvarez de no cambiar Madrid por Barcelona.

Se espera que el argentino tenga su debut a lo largo de las próximas dos semanas. Todo ello con un equipo que cada vez busca defender más lejos de su área con una presión incesante donde Romero será importante en todos los sentidos. Pocos nombres como Diego Pablo Simeone festejan tanto una incorporación entendida como primordial para intentar competir con Real Madrid y Barcelona por los títulos más importantes de la temporada.

Datos claves

Enrique Cerezo descartó que Cristiano Ronaldo pudiese fichar por Atlético de Madrid en 2022.

descartó que pudiese fichar por Atlético de Madrid en 2022. Cristiano Ronaldo marcó 25 goles al Atlético de Madrid en 35 partidos disputados.

marcó al Atlético de Madrid en 35 partidos disputados. Cuti Romero fichó por el Atlético de Madrid por 40 millones de euros.