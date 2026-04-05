Jürgen Klinsmann: ”En Italia, Lamine Yamal jugaría en la Serie B”

Jürgen Klinsmann llegó al Inter de Milán a fines de los 80 en plena época de auge del fútbol italiano. En aquellos años la selección tenía el recuerdo latente del título obtenido en la Copa Mundial de 1982 y se preparaba para la gran fiesta que viviría con el certamen que organizó sobre el cierre de la década.

Pero además tenía, por lejos, la mejor liga del mundo muy por encima de la Premier League de Inglaterra y de LaLiga de España. Contaba con las principales figuras del planeta como el propio delantero alemán que en el Nerazzurro estaba acompañado por Andreas Brehme y Lothar Matthäus, que peleaban palmo a palmo con el Napoli de Diego Maradona y el AC Milan de Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Marco van Basten.

Con lo cual Jürgen Klinsmann es uno de los extranjeros que más siente este mal momento del Calcio, que no solo que acumula 3 Mundiales consecutivos sin participar, sino que hace 16 años que no tiene un campeón de Champions League (en la actual ya se quedó sin representantes, por lo que el último sigue siendo el Inter en 2010).

“Está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de jugadores con buena técnica y de confianza en los jóvenes. En Italia, Lamine Yamal y Jamal Musial, probablemente, jugarían en la Serie B para adquirir experiencia”, opinó la leyenda de la Selección de Alemania en una conversación que mantuvo con la señal RAI.

Además, con cierta preocupación, señaló: “La cultura táctica también supone un obstáculo. Muchos entrenadores, incluso hoy en día, trabajan con el objetivo de no perder en lugar de querer ganar a toda costa. Y estos son los resultados”. Y cerró: “Sufrí muchísimo con mis amigos italianos de Los Ángeles. La noche posterior al partido tuve problemas para conciliar el sueño”.

El paso de Jürgen Klinsmann por el Inter de Milán

Jürgen Klinsmann arribó al Inter de Milán para la temporada 1989/1990 procedente del Stuttgart. En total convirtió 40 goles en 123 partidos. Fue parte del plantel que fue campeón de la Copa UEFA 1991. Luego, a mediados de 1992 pegó el salto a la Ligue 1 de Francia para vestir la camiseta del AS Monaco.

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En síntesis